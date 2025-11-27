El pez de la Antártida que preocupa a los científicos: podría estar ligado al cambio climático en los ecosistemas

Antártida. Foto Unsplash

Una especie marina de la Antártida podría tener implicaciones más allá de la biología, por lo que refuerza la preocupación de los científicos respecto a los efectos del cambio climático en los ecosistemas más frágiles del planeta.

La llegada del Akarotaxis gouldae, de la familia del pez dragón, es interpretada como una señal de alteraciones profundas en los océanos, dado que podría haberse desarrollado en aislamiento durante miles de años bajo las masas de hielo.

Akarotaxis gouldae, el pez dragón que aterroriza a la Antártida. Foto: NA

Uno de los aspectos más alarmantes de este descubrimiento es su aparente relación con la transformación acelerada de los océanos debido al derretimiento de los glaciares y las alteraciones en las corrientes marinas.

Los estudios indican que esta especie presenta diferencias genéticas y morfológicas con otras similares, lo que sugiere que su evolución ocurrió en condiciones muy particulares. La clave para entender su origen radica en los procesos evolutivos que modelaron la vida en los océanos antárticos.

Los investigadores plantean la hipótesis de que este pez pudo haber sobrevivido en fosas profundas bajo los glaciares, adaptándose a condiciones extremas hasta que los cambios en el ecosistema lo llevaron a salir a la luz. El análisis genético de la especie reveló que su linaje se separó hace aproximadamente 780.000 años, un período en el que la mayor parte del Océano Austral estaba cubierto de hielo.

De la fascinación a la preocupación

Más allá del entusiasmo que genera encontrar una nueva especie, el hallazgo del Akarotaxis gouldae es un recordatorio de que el planeta está cambiando y que esas transformaciones pueden traer consecuencias impredecibles.

De este modo, la Antártida sigue revelando secretos de su pasado, y este pez podría ser solo el primero de muchos descubrimientos por venir.