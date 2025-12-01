Los tres rasgos principales para identificar a los perros genio, según una investigación internacional

El estudio fue publicado en Scientific Reports y liderado por científicos de la Universidad de Portsmouth. Cuáles son los tres rasgos cognitivos más marcados.

Perros inteligentes. Foto: freepik

Investigadores de la Universidad de Portsmouth publicaron en Scientific Reports un estudio en el que identificaron tres rasgos cognitivos que distinguen a los llamados perros genio, aquellos capaces de aprender y recordar el nombre de distintos objetos.

La curiosidad, la atención a objetos específicos y la capacidad de controlar impulsos son rasgos poco frecuentes en la especie, pero resultan fundamentales en estos perros. Este hallazgo ofrece una nueva manera de evaluar y aprovechar sus capacidades, especialmente para potenciar el trabajo de los perros de servicio.

Cómo identificar a los perros genio. Foto: Unsplash.

Detalles del estudio

La investigación, liderada por la Dra. Juliane Kaminski (Universidad de Portsmouth) y la Dra. Juliane Bräuer (Universidad Friedrich Schiller de Jena), se apoyó en un proyecto de ciencia ciudadana para comparar las habilidades cognitivas de perros “aprendedores de etiquetas” con las de perros de control.

Del estudio participaron 11 perros con una gran capacidad para aprender nombres de objetos y otros 11 perros de control, agrupados por edad, sexo y raza. Los animales eran del Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Países Bajos y Alemania.

Como los participantes estaban dispersos geográficamente, los propios dueños realizaron 8 pruebas cognitivas, siguiendo instrucciones precisas y bajo supervisión científica. Estas pruebas eran para evaluar curiosidad, resolución de problemas, memoria, comunicación con humanos y autocontrol. Las pruebas se grabaron para que el equipo pudiera verificar que se realizaron correctamente y analizar cada animal.

Principales características de los perros genio. Foto: freepik

Cuáles son los 3 rasgos para identificar un perro genio

Curiosidad : los perros del estudio mostraron más interés por los objetos nuevos que los perros del grupo de control. Cuando se les presentó un juguete desconocido, pasaron más tiempo mirándolo y explorándolo. Esto sugiere que tienen una tendencia natural a investigar y aprender cosas nuevas.

Enfoque en objetos: los perros genio mostraron un interés más marcado por ciertos objetos, especialmente aquellos con texturas específicas, como los de goma. Esta preferencia les facilita relacionar cada objeto con su nombre, una habilidad clave para aprender etiquetas.

Inhibición: los perros más habilidosos también demostraron mejor autocontrol. Ajustaban su conducta para resolver tareas que les exigían evitar respuestas automáticas, como rodear un objeto en lugar de ir directo hacia él para conseguir una recompensa. Este control es importante para desempeñarse bien en tareas de aprendizaje más complejas.

Según Scientific Reports, estos rasgos podrían estar relacionados con una mayor atención al detalle y una menor motivación social, algo que se ve en ciertos rasgos autistas en humanos. Sin embargo, los autores aclararon que esta comparación debe tomarse con cuidado y que hace falta más investigación para entenderla mejor.

“Los perros que aprenden etiquetas son tan raros que no fue posible encontrar más de once para este estudio en particular”, explicó la Dra. Bräuer.

Perros genio, ¿cómo identificarlos? Foto: Freepik.

Uno de los participantes que se destacó fue Harvey, un border collie del Reino Unido capaz de memorizar los nombres de 203 juguetes. Por su parte, Irene, la dueña del animal, valoró los resultados: “Es fantástico saber que la curiosidad de Harvey es una de las razones principales por las que es tan bueno identificando objetos por su nombre. Como dueña, también ayuda ser curiosa. Siempre he fomentado su interés por los juguetes, ¡tanto que tenemos más de 220!”.

Por otro lado, la Dra. Kaminski remarcó la maravillosa rareza de estos perros genio: “Ser capaz de distinguir una variedad tan amplia de objetos no es algo que cualquier perro pueda hacer. Es extremadamente raro y parece ser una habilidad natural inherente, específica del perro, y no una cualidad que muchos perros posean”.