Hojas de laurel en el limonero: cómo usarlas y por qué lo recomiendan

Una práctica sencilla y natural gana terreno entre los fanáticos de la jardinería que buscan proteger a su árbol sin recurrir a químicos.

Consejos útiles para que un limonero dé más frutos. Foto: Unsplash.

El limonero es una de las plantas frutales más valoradas en los jardines y huertas familiares: su aroma, capacidad para dar frutas durante gran parte del año y aporte ornamental lo convierten en un clásico. En pleno auge de este pequeño árbol, comenzó a popularizarse una práctica casera que promete mejorar su desarrollo: colgar pequeñas bolsitas de hojas de laurel entre sus ramas.

Esta técnica consiste en colocar bolsitas de tela o malla con hojas de laurel secas directamente en el árbol. La presencia del laurel, conocido por su aroma intenso y sus propiedades repelentes naturales, genera un microentorno menos atractivo para ciertas plagas comunes del limonero, como cochinillas, pulgones y moscas blancas. No se trata de un método invasivo ni de un tratamiento químico, sino de un recurso natural que complementa el cuidado habitual del árbol.

Hojas de laurel. Foto: Unsplash.

Entre los principales beneficios, se destaca que ayuda a reducir la presencia de insectos sin necesidad de pesticidas, favorece un crecimiento más saludable del limonero y puede contribuir a que el árbol destine más energía al desarrollo de flores y frutos. Además, aporta un aroma agradable al entorno y funciona como un refuerzo preventivo para mantener el árbol protegido durante todo el año.

Para aprovechar esta técnica al máximo, se recomienda usar hojas de laurel bien secas, ya que concentran mejor los aceites esenciales. También conviene distribuir varias bolsitas a distintas alturas y revisar su estado cada pocas semanas para reemplazarlas cuando pierdan aroma. Combinada con un buen riego, poda adecuada y fertilización estacional, esta práctica puede potenciar notablemente la vitalidad del limonero.

Limonero. Foto: Pexels.

El paso a paso para colocar las bolsitas de laurel en el limonero