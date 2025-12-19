Lo dicen los expertos: a qué edad son viejitos los perros, según los veterinarios

No todas las razas de perros envejecen de igual manera y también depende de cómo hayan vivido para saber cómo será su calidad de vida de mayores.

Perro, mascota. Foto: Freepik.

Nuestros mejores amigos, los perros, son los seres más fieles que nos pueden hacer disfrutar de su compañía, y estar a su lado siempre es una experiencia muy gratificante y llena de amor. Pero, lamentablemente, el paso del tiempo es algo inevitable y -como nosotros- ellos también envejecen y se siente esto con ciertas actitudes y formas de comportarse.

En ese sentido, un nuevo estudio publicado en el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, reveló a qué edad se puede considerar viejo a un perro y que su vejez depende de varios factores fundamentales.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

¿De qué depende que un perro sea viejo?

En los perros generalmente se puede considerar que ya son viejos a partir de los 7 años. De todos modos, esa edad puede variar según la raza, y en ciertos casos comienza más temprano, como en el caso de los Cocker Spaniels, cuya vejez comienza a sus 11 años. Y en los Jack Russell Terrier a los 14 años.

La investigación se llevó a cabo con 832 animales de avanzada edad y se analizaron diferentes afecciones relacionadas con el peso, los huesos, los músculos, el sistema digestivo y los dientes.

Este estudio revela que los perros de mayor tamaño suelen tener una esperanza de vida más corta en comparación con los de menor tamaño, lo cual también se refleja en la edad a la que se les considera ancianos. No obstante, una noticia alentadora es que la calidad de vida que haya tenido el perro a lo largo del tiempo puede influir significativamente, e incluso ser decisiva, en su etapa de vejez.

Los perros también envejecen. Foto: Unsplash.

Aunque es común creer que la edad de los perros se puede estimar multiplicándola por siete para obtener su equivalente en años humanos, National Geographic advierte que esta fórmula es una simplificación excesiva. En realidad, el cálculo más preciso de la edad canina varía según diversos factores, como el tamaño, la raza y la calidad de vida que haya tenido el animal, tal como se mencionó anteriormente.

¿Cómo se sabe si un perro comenzó a envejecer?

Según Purina, el sitio especializado en las mascotas, los síntomas que demuestran que los perros comienzan a envejecer son los siguientes: