Pánico por un corte de luz mundial: el Pentágono confirmó cuándo se terminará la electricidad

La alerta encendió las alarmas a nivel internacional, enfatizando la necesidad de abordar esta problemática de manera preventiva y coordinada.

Un informe elaborado junto con la Academia de Guerra del Ejército de Estados Unidos advierte que el cambio climático no solo representa un riesgo ambiental, sino que también podría provocar un apagón eléctrico global con consecuencias graves. El estudio analiza los desafíos estratégicos que el país enfrentará en las próximas décadas.

Apagón global: un riesgo silencioso

El informe señala que el sistema eléctrico actual no está preparado para soportar el impacto de fenómenos climáticos extremos, aunque no se establece un plazo concreto.

Según el análisis, eventos como olas de calor, incendios forestales, huracanes e inundaciones podrían volverse más frecuentes e intensos en los próximos 20 años debido al calentamiento global. Esta presión sobre las redes energéticas podría desencadenar fallas masivas en diferentes regiones, incluyendo América del Norte.

Estados Unidos en alerta máxima

El documento advierte que, sin medidas concretas para fortalecer la resiliencia energética, un apagón global deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en un escenario probable. El cambio climático se perfila así no solo como un desafío ambiental, sino como una cuestión de seguridad nacional.

El Pentágono señala que los eventos extremos ya están afectando infraestructuras militares y que se requieren inversiones urgentes para modernizar el sistema energético y adaptarlo a futuras contingencias.

Muchas bases militares se encuentran en zonas vulnerables, expuestas a incendios, tormentas o inundaciones; mientras algunas cuentan con sistemas autónomos de energía, otras dependen totalmente de la red eléctrica regional.

Un apagón prolongado no solo impactaría la capacidad defensiva del país —afectando logística y operaciones—, sino también la vida de la población civil: cortes en hospitales, interrupciones en el suministro de agua, telecomunicaciones y otros servicios esenciales podrían generar un efecto devastador a gran escala.