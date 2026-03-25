Masivo corte de luz en Cuba. Foto: NA.

Cuba continúa con sus problemas energéticos y mantiene prolongados cortes de luz este miércoles 25 de marzo, en donde el 63% de la isla permanece sin corriente eléctrica de forma simultánea, según datos suministrados por la estatal Unión Eléctrica (UNE) que fueron cotejados por la agencia de noticias EFE.

Desde mediados de 2024, Cuba atraviesa una grave crisis que se profundizó con el corte del suministro de petróleo a la isla, como castigo impuesto por los Estados Unidos, lo que imposibilita a La Habana abastecerse de crudo desde el exterior.

La avenida Malecón, en La Habana, con una parte importante de edificios a oscuras. Foto: Google.

Deficiencia ante la mayor demanda frente a la oferta que hay

La UNE sostiene que la demanda eléctrica en el pico máximo se ubicará en el orden de los 3.000 MW, mientras que la oferta es de apenas 1.145 megavatios.

Por tanto, durante este miércoles, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica de Cuba no están operativas debido a averías o por trabajos de mantenimiento en ellas.

Hay que señalar que los problemas de esta fuente no están ligados al bloqueo del petróleo, ya que estas infraestructuras utilizan el crudo propio de Cuba. El problema estriba en que las centrales termoeléctricas no pueden operar al máximo de su capacidad dado que sufren frecuentes averías por su estado de obsolescencia.

Cuba y su deficiente sistema eléctrico. Foto: Google.

La otra parte, aproximadamente un 40% del suministro, estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía -necesita diésel y fueloil- está detenida desde enero por las sanciones de EE.UU., según explicó el gobierno de Miguel Díaz-Canel, presidente cubano.

La fortuna que precisa Cuba para sanear su suministro eléctrico

Según un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group (CSG) que fue publicado este martes, el Sistema Energético Nacional (SEN) estaría precisando al menos unos 6.612 millones de dólares solo para sanear su capacidad de generación eléctrica.

En el estudio se precisa que “la recuperación técnica” del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) “depende de condiciones institucionales y económicas que permitan inversiones sostenidas y fiabilidad operativa”.

La falta de mantenimiento hace que la situación se vuelva insostenible. Foto: Google.

Ya en la última semana, Cuba registró dos apagones nacionales y en el último año y medio sufrió siete cortes generales, lo que evidencia la situación crítica que atraviesa el país.

Incluso, por jornada se reporta que en La Habana hay cortes de 15 horas y que esa falta de electricidad se puede llegar a prolongar por dos jornadas consecutivas.