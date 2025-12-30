Alerta en la costa por la rápida suba del nivel del mar en Argentina: duplicó su velocidad en 60 años

El nivel medio del mar es uno de los indicadores más claros del cambio climático global. Cuando este sube, revela que los océanos se expanden y que el hielo en diferentes partes del mundo se derrite.

Costa Atlántica. Foto: Plataforma 10.

El nivel del mar en Argentina experimenta un ascenso acelerado en las últimas décadas y alerta a la comunidad científica. Es que, según un nuevo estudio basado en más de un siglo de registros, la suba del nivel del mar en las costas argentinas duplicó su velocidad desde 1965.

La investigación reveló que el ritmo de aumento pasó de 1,22 milímetros por año en el período 1905-1964 a 2,38 milímetros anuales entre 1965 y 2023 en Buenos Aires.

El trabajo fue realizado por investigadores del Servicio de Hidrografía Naval y las universidades de Buenos Aires (UBA) y La Plata (UNLP). Luego, los resultados fueron publicados en la revista científica Continental Shelf Research.

Mar argentino. Foto: NA

“Los registros históricos muestran que en Buenos Aires y Puerto Quequén la velocidad de ese aumento del nivel del mar casi se duplicó, al comparar el período 1965-2023 con 1905-1964″, explicó Fernando Oreiro, primer autor del estudio.

Más de cien años de datos para medir el nivel del mar histórico

El equipo científico analizó datos horarios recopilados por mareógrafos, instrumentos que miden la altura del mar respecto de un punto fijo en tierra, para su investigación.

La investigación abarcó 12 puntos clave de la costa argentina y procesó información de más de un siglo. Para llegar a esta conclusión, los investigadores calcularon promedios mensuales y anuales para observar tendencias y eliminar efectos estacionales.

Luego, aplicaron controles de calidad y validaciones cruzadas entre instrumentos y ubicaciones para garantizar la precisión de los resultados.

Cabe señalar que el nivel del mar no sube de manera uniforme en toda la costa, algo que los especialistas consideraron. En Argentina, los valores van de 0,79 milímetros por año a 3,84 milímetros por año según la región analizada.

Diferencias regionales marcadas

En Buenos Aires, la tendencia desde 1905 alcanzó 1,70 milímetros por año. En Mar del Plata, desde 1961, la cifra llegó a 2,25 milímetros anuales.

Las regiones del sur, como Ushuaia y Puerto Argentino, mostraron valores menores. Sin embargo, los datos recientes también marcaron un aumento más claro que en el pasado.

Mar del Plata. Foto: NA

“Las regiones analizadas están influidas por dinámicas locales diferenciadas”, señalaron los científicos.

Es que factores como la desembocadura de ríos, las tormentas y las corrientes marinas influyen en el comportamiento del mar en cada sector.

Qué implica esto para las playas y los puertos argentinos

El nivel medio del mar es uno de los indicadores más claros del cambio climático global. Cuando este sube, revela que los océanos se expanden y que el hielo en diferentes partes del mundo se derrite.

Por ello, medirlo es clave porque permite anticipar riesgos para ciudades, actividades portuarias y playas.

“Los hallazgos confirman una tendencia sostenida al alza en el nivel del mar a lo largo de la costa argentina y aportan información crítica para la gestión de riesgos costeros”, afirmaron en este sentido los investigadores.

Tras el estudio, el equipo recomendó mantener y ampliar la red de mareógrafos, sumar mediciones del terreno y fomentar la colaboración institucional.

“Las series de datos son necesarias para conocer el comportamiento del nivel medio del mar a menor escala, debido a la influencia de factores locales”, señaló Oreiro.

Así, la investigación ofrece una base científica sólida para que autoridades y comunidades tomen decisiones informadas frente al avance del mar.