Fallecimiento de nuestro perro o gato: cómo acceder a la cremación gratuita en CABA

El instituto recibe el cuerpo de las mascotas las 24 horas, de lunes a lunes, y se puede realizar la cremación sin cargo. Todos los detalles, en la nota.

Qué hacer ante el fallecimiento de nuestra mascota. Foto: contenido generado con IA por Canal 26.

En la Argentina, son muchos los hogares donde las mascotas conviven a diario con sus dueños y son consideradas un integrante más de la familia, creando lazos muy fuertes. Por eso, ante una situación difícil como el fallecimiento del animal, resulta fundamental saber cómo proceder.

Para estas situaciones, existe el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, un sitio que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y donde reciben el cuerpo de las mascotas las 24 horas, de lunes a lunes, y donde se puede realizar la cremación sin cargo.

El instituto, ubicado en el Parque Centenario, un punto importante de CABA, recibe actualmente aproximadamente 600 cuerpos al mes.

Qué hacer ante el fallecimiento de nuestro perrito. Foto: Freepik.

Qué servicio ofrece el Instituto Pasteur

El instituto no ofrece la posibilidad de retirar las cenizas, pero la cremación es gratuita y reciben cuerpos de animales todos los días, hasta fines de semana y feriados.

Por su parte, una empresa tercerizada se hace cargo de retirar los animales, aunque el procedimiento cambia si el animal mordió a alguien en sus últimos 10 días de vida. En estos casos es importante analizar el cerebro del animal para descartar cualquier tipo de virus rábico.

Cuánto sale una cremación privada para animales

Las cremaciones en centros privados suelen ser un gasto considerable. Algunas veterinarias que ofrecen el servicio lo cobran cerca de $90.000, según el tamaño del animal.

Además, los precios varían dependiendo de algunos factores: si la cremación es individual o colectiva, si se entregan o no las cenizas, el tipo de urna elegida y si el traslado del animal lo realiza la empresa o los propios dueños.

Cómo proceder ante el fallecimiento de nuestra mascota. Foto: Freepik.

Por otro lado, algunas veterinarias ofrecen servicios extra, como videos conmemorativos, dijes o recuerdos, e incluso la posibilidad de que la familia esté presente durante la cremación.

De esta manera, el servicio más completo —que incluye el retiro del cuerpo en el domicilio, cremación individual, entrega de las cenizas en una urna de cedro y un video recuerdo— puede llegar a costar hasta $200.000.