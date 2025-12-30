Qué es el “dust devil”: el fenómeno atípico que sorprendió a Florencio Varela en plena ola de calor

Todo fue registrado por vecinos y viralizado en redes sociales, y ocurrió bajo cielo despejado y sin causar daños. Se trata de un dust devil, un torbellino de corta duración y muy llamativo.

El dust devil que se registró en Florencio Varela. Foto: NA.

Un impactante y poco usual remolino sorprendió este lunes a vecinos de la localidad bonaerense de Florencio Varela, quienes lograron registrar en video el fenómeno y rápidamente lo difundieron en redes sociales, donde se volvió viral. Pese a lo extraño, afortunadamente no causó ningún tipo de problema, en referencia a heridos o daños materiales.

Este extraño y particular fenómeno tiene un nombre: dust devil, que en español se lo puede traducir como “remolino de polvo” o “diablo de polvo”.

¿Qué hay que entender sobre el remolino de polvo?

Hay que saber que se trata de un torbellino de aire fuerte, de corta duración, pero bien definido, que suele formarse en días muy calurosos y soleados.

El curioso dust devil que se formó en Florencio Varela. Video: NA.

Si bien su apariencia puede resultar alarmante, no tiene nada que ver con un tornado, dado que no está asociado a tormentas eléctricas ni a nubes de gran desarrollo vertical.

A diferencia de los tornados, que se originan en sistemas tormentosos intensos, los dust devils se forman bajo cielos despejados. Su origen está ligado al calentamiento intenso del suelo: cuando el sol calienta superficies planas y secas como asfalto, arena o tierra, el aire que se encuentra justo encima se calienta rápidamente, se vuelve más liviano y asciende con fuerza.

Si en ese ascenso existe una leve variación en la dirección o velocidad del viento, el aire comienza a girar, generando el característico remolino. El fenómeno se vuelve visible cuando el torbellino succiona polvo y arena del suelo, adoptando una forma de columna o embudo.

Viento en Argentina.

En cuanto a sus características, los dust devils suelen ser pequeños, de menos de un metro de ancho, aunque algunos casos excepcionales pueden alcanzar hasta 10 metros de diámetro y elevarse a más de 1.000 metros de altura. Generalmente, son inofensivos, pero los más intensos pueden generar vientos de hasta 100 km/h, capaces de levantar objetos livianos o provocar daños menores. Su duración es breve: apenas unos minutos, ya que se disipan cuando cesa el aporte de aire caliente.

Un dato curioso es que estos remolinos no son exclusivos de la Tierra. En Marte son extremadamente comunes debido a su suelo árido y la intensa radiación solar. Rovers de la NASA, como Curiosity y Perseverance, han logrado fotografiarlos y filmarlos en plena acción, ofreciendo imágenes tan sorprendentes como las registradas en Florencio Varela.