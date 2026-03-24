El SMN reveló su pronóstico trimestral para el otoño en Buenos Aires. Foto: Meteored Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral y anticipó que el otoño en la provincia de Buenos Aires estará marcado por temperaturas superiores al promedio histórico, mientras que las lluvias se mantendrían dentro de los valores normales para la época.

El informe oficial abarca el período marzo–mayo e indica que existe una mayor probabilidad de que las temperaturas se ubiquen en el tercil superior, lo que implica registros aproximadamente 0,5°C por encima del promedio estacional.

El informe indica que existe una mayor probabilidad de que las temperaturas se ubiquen en el tercil superior. Foto: Meteored Argentina

De acuerdo con el organismo, gran parte del territorio bonaerense podría atravesar un otoño levemente más cálido que lo habitual. En términos históricos, la temperatura media durante esta estación ronda los 14°C en el sur provincial y cerca de 16°C en el norte.

¿Cómo se interpreta el pronóstico?

El sistema utilizado por el SMN se basa en una metodología estadística denominada “terciles”, que divide los registros climáticos históricos en tres categorías: inferior, normal y superior.

Cuando una región presenta mayor probabilidad de ubicarse en el tercil superior, significa que las temperaturas tenderían a superar el promedio histórico, aunque esto no implica necesariamente olas de calor ni eventos extremos.

El registro tercil superior significa que las temperaturas tenderían a superar el promedio histórico. Foto: Meteored Argentina

Desde el organismo aclararon que los pronósticos estacionales describen tendencias generales y no reemplazan los reportes meteorológicos diarios o semanales.

Los impactos posibles de un otoño más cálido

Aunque el aumento estimado es moderado, una variación de medio grado a escala estacional puede generar distintos efectos, entre ellos:

Cambios en la demanda energética

Estrés hídrico en zonas productivas

Incremento del riesgo de incendios rurales

Mayor evaporación del suelo

¿Qué se espera para las lluvias?

El pronóstico señala mayor probabilidad de lluvias dentro de parámetros normales en Buenos Aires. Foto: NA

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico señala mayor probabilidad de lluvias dentro de parámetros normales en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, algunos sectores (especialmente el norte bonaerense y el sur del Litoral) podrían registrar acumulados levemente inferiores a lo habitual.

Contexto climático e influencia de El Niño

El escenario previsto contrasta con el reciente verano, que fue caluroso pero sin olas de calor prolongadas en gran parte del territorio bonaerense.

Al mismo tiempo, algunas proyecciones privadas (como las difundidas por la empresa meteorológica Meteored) advierten sobre la posibilidad de déficit hídrico en determinadas zonas productivas.

El fenómeno El Niño podría consolidarse hacia mediados de 2026. Foto: EFE

En paralelo, distintos análisis climáticos anticipan que el fenómeno El Niño podría consolidarse hacia mediados de año. De confirmarse, su influencia sería más marcada durante el invierno y la primavera.

Para el otoño, en cambio, el sistema océano-atmósfera se mantendría en una fase neutral, lo que suele favorecer una mayor variabilidad regional en las condiciones del tiempo.