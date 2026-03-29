El SMN prevé varios días con temperaturas cercanas a los 40° en algunas provincias del país. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial en el que advierte sobre un episodio de temperaturas inusualmente altas para esta época del año que afectará a gran parte del país, con mayor impacto en el norte y el centro, incluida la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Según el organismo, el fenómeno está asociado a un bloqueo atmosférico que se mantendrá durante varios días y provocará condiciones propias del verano en pleno otoño.

En este contexto, el avance de un frente cálido desde el norte generará un marcado ascenso de las temperaturas en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste bonaerense.

El fenómeno está asociado a un bloqueo atmosférico que se mantendrá durante varios días. Foto: Meteored Argentina

En esas zonas se prevén temperaturas máximas de entre 32 y 38 grados, con mínimas elevadas que oscilarán entre 22 y 27 grados, lo que incrementará la sensación térmica. El informe oficial indica que estas condiciones persistirán al menos hasta el miércoles 1 de abril, aunque en algunos sectores podrían extenderse más tiempo.

Los valores más extremos se registrarían en Formosa y Chaco, donde las temperaturas podrían acercarse a los 40 grados y mantenerse elevadas hasta el viernes 3 de abril inclusive.

En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico también anticipa un escenario atípico para esta altura del año, con máximas que rondarán los 29 y 30 grados durante toda la semana. De acuerdo con el SMN, se trata de una anomalía térmica de entre 4 y 5 grados por encima de los valores normales del otoño.

¿Qué es un bloqueo atmosférico?

El fenómeno detrás de este comportamiento es un bloqueo atmosférico, una situación en la que los patrones habituales de circulación del aire se vuelven lentos o prácticamente se detienen.

Esto genera la permanencia de un sistema de alta presión que actúa como una barrera e impide el ingreso de frentes fríos o tormentas.

El organismo climática recomienda extremar los cuidados en los grupos más vulnerables. Foto: Meteored Argentina

Como resultado, las mismas condiciones de tiempo estable y caluroso se mantienen durante varios días consecutivos, lo que explica la persistencia del calor en distintas regiones del país.

Recomendaciones ante el calor

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en los grupos más vulnerables:

Aumentar la ingesta de agua, incluso sin tener sed.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horas de mayor temperatura.

Prestar especial atención a niños, bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Reducir la actividad física intensa durante las horas más calurosas.

También, se sugiere evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o con alto contenido de azúcar, optar por comidas livianas como frutas y verduras, utilizar ropa holgada y permanecer en ambientes ventilados o con refrigeración.

El episodio vuelve a poner en evidencia la variabilidad climática y la aparición de eventos extremos fuera de temporada, con efectos directos tanto en la vida cotidiana como en la salud de la población.