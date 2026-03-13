Fin de semana con calor y humedad agobiante en Buenos Aires:

Fin de semana con calor y humedad en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA (Claudio Fanchi)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana sin lluvias ni tormentas en la provincia de Buenos Aires y con temperaturas elevadas que alcanzarán los 32°C antes del regreso de los chaparrones.

El viernes 13 de marzo comenzará con temperaturas apenas por debajo de los 20°C, cielo parcialmente nublado y vientos persistentes del este. No se esperan precipitaciones y las temperaturas máximas se ubicarán entre 26°C y 27°C.

El viernes 13 de marzo comenzará con cielo parcialmente nublado y vientos persistentes del este. Foto: NA (Damián Dopacio)

Para el sábado 14 de marzo, los modelos meteorológicos presentan todavía algunas diferencias respecto a la posible llegada de lluvias y tormentas que se desarrollarán en el interior del país. En caso de avanzar hacia el AMBA, lo harían de forma debilitada durante la tarde o noche.

Se prevé una jornada con cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este y máximas cercanas a 27°C. Por el momento, la probabilidad de chaparrones aislados entre la media tarde y la noche se mantiene baja, aunque el pronóstico podría ajustarse en las próximas actualizaciones.

El domingo 15 y el lunes 16 de marzo las temperaturas máximas superarán los 30°C en Buenos Aires. Foto: NA

El domingo 15 de marzo volverá a presentar condiciones más estables y sin lluvias previstas. El aspecto más destacado será el marcado aumento de temperatura, impulsado por vientos más persistentes del noreste. Las máximas podrían alcanzar entre 29°C y 30°C, configurando una jornada plenamente veraniega.

La semana comienza con un pico de calor y una posible vuelta de las lluvias a Buenos Aires

El lunes 16 de marzo podría registrarse el pico de calor. Se espera un ambiente más húmedo, con temperaturas máximas de 32°C a 33°C y sensaciones térmicas superiores.

En este contexto, la atención de los pronósticos se concentra en el martes 17 de marzo, jornada en la que, tras varios períodos de inestabilidad con evolución todavía incierta, aumentaría de manera significativa la probabilidad de lluvias y tormentas sobre la región.

El martes 17 de marzo volverían las lluvias y las tormentas a la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Los modelos meteorológicos coinciden en que los fenómenos podrían presentarse con mayor extensión e intensidad en la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcando el retorno más definido de precipitaciones tras varios días de tiempo variable.

De concretarse este escenario, el sistema podría generar lluvias y tormentas de variada intensidad en la provincia de Buenos Aires, con estimaciones preliminares de precipitaciones acumuladas entre 15 y 30 milímetros en el área metropolitana.

Los especialistas recomiendan seguir la evolución del pronóstico en los próximos días, ya que este evento será clave para determinar el nivel de lluvias que podría registrarse y cuánto contribuirá a moderar las temperaturas durante el resto de la semana.