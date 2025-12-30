Alerta por calor extremo y alivio: qué dice el pronóstico sobre el Año Nuevo en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó nuevos detalles sobre el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1° de enero.

Ola de calor, Buenos Aires. Foto: Télam

La semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores está atravesada por una intensa ola de calor, con temperaturas cercanas a los 40°. Sin embargo, se conoció un importante dato vinculado al Año Nuevo, tal como indica el pronóstico para el final de diciembre y el comienzo de 2026.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este martes 30 de diciembre se mantiene la alerta por calor extremo sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, se conocieron más detalles acerca del Año Nuevo y un posible alivio.

Ola de calor en Argentina. Foto: Télam.

El SMN acercó nuevos detalles sobre el miércoles 31 de diciembre, en una de las jornadas más esperadas. Muchos aguardan los detalles del pronóstico para planificar la última cena del año, ya que puede ser al aire libre o bajo techo, según las condiciones.

Cómo estará el clima para Año Nuevo en Buenos Aires

En detalle, se espera un cielo algo nublado por la madrugada, que pasará a ligeramente nublado por la mañana y para el resto del día estará parcialmente nublado. Cabe mencionar que durante la madrugada están pronosticadas ráfagas de viento, de hasta 50 kilómetros que pueden significar un leve alivio.

Con respecto a la temperatura, una de las cuestiones más importantes de estos días, se espera el día más caluroso de la semana: la máxima estará en 39°, aunque se estima que la sensación térmica puede estar por encima de los 40°. Con respecto a la mínima, se esperan 27°.

Fuerte ola de calor sobre Buenos Aires para Año Nuevo. Foto: SMN

El SMN también indicó que este martes 30 está vigente una alerta naranja por la ola de calor, que representa el segundo de tres niveles. Las temperaturas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”, según advierte el sitio del Servicio Meteorológico.

Se termina la ola de calor: cuándo baja la temperatura en Buenos Aires

Todo indica que el 2026 traerá una buena noticia para el 1° de enero, ya que está pronosticado un descenso en la temperatura que será muy valorado.

El jueves 1° de enero se espera un descenso en la temperatura. Foto: SMN

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá una mínima de 19° y una máxima de 30° para el primer día del año, casi 10° menos que el día anterior.

El cielo estará parcialmente nublado a lo largo de todo el día, además de que en las primeras horas se darán ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.