Más que un compañero de vida: los 5 beneficios de convivir con un perro durante la etapa universitaria

El análisis se basó en entrevistas detalladas con ocho estudiantes, seis mujeres y dos hombres, quienes eran o habían sido propietarios de estas mascotas en dicha época. Conocé los beneficios dentro de la nota.

Una estudio realizado por la Universidad de Brighton (Reino Unido) reveló que la presencia de perros en la vida de los estudiantes universitarios repercute de manera positiva y tangible en su bienestar diario y salud mental.

La investigación, liderada por la doctora Charlie Lea y difundida por ‘Psychology Today’, identifica 5 beneficios específicos asociados al vínculo entre humanos y perros, fundamentados en la experiencia directa de jóvenes dueños universitarios.

Los 5 beneficios de convivir con un perro en la etapa universitaria

1- Planificación de una estructura diaria

Acciones cotidianas como las caminatas matutinas, la alimentación y atención constante a las mascotas establecen un marco de organización y rutina que, según los estudiantes, aporta dirección y propósito a sus jornadas.

Esta estructura obliga a planificar el tiempo y establecer prioridades claras, lo que facilita una mejor gestión del estrés académico. Cumplir con esas responsabilidades cotidianas refuerza la autoestima y fomenta hábitos de autocuidado.

2- Fortalecimiento de relaciones humanas

La presencia de un perro en el hogar puede ser un catalizador para fortalecer las relaciones familiares y de amistad.

La decisión de adoptar un perro, en muchos casos, responde a la necesidad de unir a las personas en torno a un objetivo común y la búsqueda de consuelo en momentos difíciles.

3- Mejora de ánimo y reducción de estrés

La convivencia con perros también destaca como un factor que contribuye a regular el estado de ánimo. Los estudiantes indicaron que compartir tiempo con sus perros les permite relajarse y desconectarse de las preocupaciones diarias.

4- Responsabilidad

La experiencia de tener un perro implica un alto grado de responsabilidad, especialmente en etapas como el entrenamiento, la enfermedad o vejez del animal, los participantes coincidieron en que los beneficios recibidos superan ampliamente las dificultades.

La gestión de las exigencias y el cuidado continuo desarrollan habilidades de resiliencia y adaptabilidad entre los jóvenes universitarios.

5- Vínculo afectivo

Los animales son percibidos no solo como mascotas, sino como miembros de la familia, capaces de ofrecer un amor incondicional y un sentido de pertenencia.

La conexión emocional se expresa en el reconocimiento mutuo de emociones y necesidades, lo que fortalece el sentido de compañía y la empatía.