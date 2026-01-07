Más seguridad y menos accidentes: Buenos Aires modificará sus rutas para cuidar a los animales

Las autoridades de Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) indicaron que algunas autovías tendrán modificaciones, con el objetivo de resguardar a los animales de la zona.

Autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: Google maps.

La provincia de Buenos Aires tiene un gran flujo de circulación, en especial durante la temporada de verano. En este marco, se planifican distintas obras para optimizar los viajes, tanto para los habitantes, hasta para los animales de la zona.

El área de Sustentabilidad de Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) busca colocar una serie de pasos de faunas silvestres. Esto tiene como objetivo producir mayor cantidad de cruces seguros para los animales, algo que también disminuiría la cantidad de accidentes.

Rutas en Buenos Aires. Foto: AUBASA

El objetivo de AUBASA es concretar estas obras durante 2026, lo que puede significar una buena noticia para las vacaciones y viajes que se realicen en el verano 2027.

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires recibe cada vez más autos en sus ciudades y rutas, algo que aumenta la cantidad de accidentes, siniestros y demoras para viajar. Este contexto demanda la presencia de obras de infraestructura vial.

Con la diagramación del proyecto en mano AUBASA comenzó a relevar posibles puntos donde se instalarán los pasos de fauna en la autopista Buenos Aires-La Plata, desde la localidad de Hudson en dirección a La Plata. Las zonas donde se hace foco son en cercanías a áreas protegidas.

Autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

Más pasos de fauna: qué otras rutas tendrán esta novedad

Además de la ya mencionada Autopista Buenos Aires-La Plata se nombraron otras autovías provinciales, como la 2 y 11. Además, las rutas 63, 56 y 74 también tendrán estos pasos de fauna que serán fundamental para la preservación de las especies de la zona. En el futuro, también planifican replicarlo en la Autovía 6.

En el país, la ruta nacional 101 en su trayecto por el Parque Nacional Iguazú en Misiones existe el paso de fauna como así también en otros países como:

Brasil.

Países Bajos.

Ecuador.

Australia.

Canadá.

Misiones tiene un paso de fauna en una de sus rutas. Foto: NA

Los mencionados son tan solo algunos lugares en el mundo donde la iniciativa ciudad a las personas y a los animales al mismo tiempo. Además, su instalación contribuye a mitigar el impacto ambiental.