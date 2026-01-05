No es Cariló: la “playa del millón de pinos” está a 4 horas de CABA y es perfecta para las vacaciones

Además de los paseos por su increíble bosque, esta localidad balnearia también ofrece diferentes tipos de actividades para sus turistas.

Costa del Este, Buenos Aires. Foto: prensa.lacosta.gob.ar

En un rincón de la Costa Atlántica y, a tan solo cuatro horas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), existe un balneario que es perfecto para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en un mismo destino.

¿De cuál se trata? Costa del Este, que tiene playas amplias protegidas por dunas. Sin embargo, su mayor atractivo turístico es su grandioso bosque, sacado de un cuento, con muchos pinos y eucaliptos.

Justamente, caminar por estos senderos de árboles y arena bajo el sonido de las aves es una de las experiencias más formidables. Entre su fauna, es posible hallarse con liebres y zorros, autóctonos de Costa del Este.

Además de los paseos por su increíble bosque, esta localidad balnearia también ofrece diferentes tipos de actividades para sus turistas y visitantes vinculadas, principalmente, al entorno natural de este destino.

Costa del Este, Buenos Aires. Foto: lacosta.tur.ar

¿Qué actividades se pueden hacer en Costa del Este?

Cabalgatas organizadas : el Club Hípico del Bosque ofrece paseos diurnos y nocturnos entre los pinos, una imperdible aventura para grandes y chicos.

Deportes acuáticos y relax en la playa : el mar invita a nadar, practicar surf o descansar bajo el sol.

Paseos culturales e históricos : la Estatua de Cristo , una imponente obra de mármol de Carrara de cinco metros, recibe a los visitantes en la rotonda de ingreso. Además, los restos del “ Barco de la galleta ” cuentan historias de naufragios y leyendas marítimas de la región.

Reserva Punta del Lago: un espacio privado con senderos para avistaje de fauna, cabalgatas y un spa con hotel de diseño bioclimático.

Costa del Este, Buenos Aires. Foto: mecohue.com.ar

Costa del Este cuenta con la Estatua de Cristo, una obra de mármol de Carrara de cinco metros de altura, que se posiciona como uno de los puntos emblemáticos del balneario. Al tiempo, los restos del naufragio del “Barco de la galleta” son un atractivo histórico que permite conocer más sobre las historias marítimas de la región.

Finalmente, en el centro de este balneario se puede disfrutar de una gran variedad de opciones gastronómicas y comerciales. Allí se combina el encanto local con propuestas modernas, donde habrá restaurantes con cocina regional hasta platos gourmet.

¿Cómo es la gastronomía de Costa del Este?

En lo que respecta a su gastronomía, en el centro de Costa del Este hay restaurantes con cocina regional y platos gourmet, y panaderías artesanales que invitan a probar delicias locales.

Asimismo, los turistas o visitantes pueden recorrer el paseo comercial, que ofrece diferentes tipos opciones para quienes buscan llevarse un recuerdo o simplemente disfrutar de una tarde en familia.

¿Cómo llegar a Costa del Este desde CABA?