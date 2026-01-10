Incendios en la Patagonia. Foto: EFE

Cientos de brigadistas continúan con las intensas tareas de combate a los diversos focos de incendio que arrasaron miles de hectáreas en la Patagonia.

Según el último parte difundido por la Agencia Federal de Emergencias, se mantienen cinco focos activos, dos en Chubut, uno en Santa Cruz y otros dos en Neuquén.

Incendios en la Patagonia. Video: EFE

En Chubut, un total de 362 personas están abocadas a intentar controlar el incendio en Puerto Patriada, cuya superficie afectada aún no fue determinada en forma oficial.

Según informó el Gobierno de Chubut en un comunicado, el incendio en Puerto Patriada “continúa activo, con comportamiento variable y rápida propagación en algunos sectores, favorecida por la topografía, la disponibilidad de combustible vegetal y las condiciones meteorológicas”.

Incendios en la Patagonia. Video: EFE

“Durante la última jornada se registraron focos secundarios a varios kilómetros del área inicial y, hasta el momento, se realizó una evacuación preventiva de 15 familias, además de dos autoevacuaciones, para resguardar la seguridad de los pobladores”, indica el comunicado.

Incendios en la Patagonia. Foto: EFE

El otro foco activo en Chubut está el Puerto Café, dentro del parque nacional Los Alerces, donde las hectáreas de bosques nativos quemadas no fueron todavía determinadas por las autoridades.