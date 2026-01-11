Incendio forestal en Chubut. Foto: NA

La investigación judicial sobre los incendios forestales que afectan a la zona cordillerana de Chubut sumó en las últimas horas una prueba clave que refuerza la hipótesis de que los focos fueron provocados de manera intencional. La Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo difundió una imagen del lugar exacto donde se habría iniciado uno de los incendios en la localidad de El Hoyo y confirmó el uso de acelerantes para iniciar el fuego.

El material fotográfico corresponde al incendio que comenzó el pasado 5 de enero en el sector de Puerto Patriada. La imagen muestra el tronco de un árbol ubicado en una zona boscosa, sin accesos directos, cámaras de seguridad ni sistemas de monitoreo, lo que habría sido elegido de manera estratégica para dificultar cualquier intento de identificación de los responsables.

Fuego deliberado en Chubut

En las últimas horas, el fiscal general Carlos Díaz Mayer ratificó que el incendio fue iniciado de forma intencional. De acuerdo con lo informado, peritos especializados emplearon equipos técnicos capaces de detectar vapores de combustible en el sitio exacto donde se desató el fuego el lunes pasado, una evidencia clave que confirma el origen del siniestro.

El punto elegido para encender las llamas no fue casual. Se trata de un sector ubicado entre El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a pocos metros del único camino de ingreso y egreso de la zona, una localización estratégica que incrementó el riesgo para la población.

“Quien inició el fuego sabía que ponía en peligro a más de 3.000 personas y unos 800 vehículos. En este caso, podría haber provocado una tragedia con numerosas víctimas”, advirtió Díaz Mayer en declaraciones televisivas.

También, según detalló el medio ADNSUR, la investigación judicial logró establecer que el foco inicial se ubicó a unos 300 metros dentro del bosque, lejos de caminos transitados, áreas turísticas o circulación vehicular. Este dato permitió descartar de forma definitiva cualquier hipótesis accidental vinculada a fogones mal apagados, colillas de cigarrillos o descuidos humanos habituales en sectores de acceso público.

La foto que da cuenta que el fuego fue iniciado deliberadamente en Chubut. Foto: X/@clarincom

Además, en el área no existen tendidos eléctricos, lo que descarta la posibilidad de una falla técnica como la causante de las llamas.

La peor tragedia ambiental en 20 años

La gravedad del episodio fue subrayada también por el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, quien definió la situación como la peor tragedia ambiental de los últimos 20 años en la región.

Hasta el momento, el avance del incendio dejó un saldo devastador: más de 3.500 hectáreas de bosque nativo y matorrales arrasadas, 3.000 personas evacuadas entre residentes y turistas, al menos 10 viviendas destruidas en la localidad de Epuyén y cortes intermitentes en la Ruta Nacional 40 debido al humo y la cercanía de las llamas.