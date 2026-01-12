Parecen de otro planeta y son fáciles de cuidar:

Diez plantas únicas y fáciles de cuidar que transforman cualquier espacio. Foto: Grok AI.

En los últimos años, la decoración con plantas dejó de ser solo un detalle estético para convertirse en un elemento central de los hogares modernos. Entre todas las opciones, algunas especies destacan por su apariencia inusual y su capacidad de despertar la curiosidad de quienes las ven.

Estas plantas, que parecen sacadas de otro planeta, no solo transforman los espacios, sino que también son sorprendentemente fáciles de mantener.

Diez plantas únicas y fáciles de cuidar que transforman cualquier espacio. Foto: Grok AI.

Diez plantas únicas y fáciles de cuidar que transforman cualquier espacio

Para garantizar la longevidad de estas especies, es fundamental respetar sus necesidades básicas de luz, humedad y riego, y ubicar cada planta en un lugar que favorezca su crecimiento natural.

A continuación, te presentamos 10 plantas extraordinarias que sorprenderán a todos tus invitados y son aptas incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería.

1. Lithops o “piedras vivientes”

Lithops o “piedras vivientes”. Foto: Pinterest.

Estas pequeñas plantas suculentas se asemejan a piedras y poseen una apariencia camuflada única. Su mantenimiento es mínimo, solo requieren luz indirecta y riego muy ocasional.

2. Monstera Adansonii

Monstera Adansonii. Foto: Pinterest.

Conocida como la “planta del queso suizo” por sus hojas perforadas, es un ejemplar que aporta un toque tropical y exótico sin complicaciones. Prefiere luz filtrada y riego moderado.

3. Platycerium o helecho cuerno de alce

Platycerium o helecho cuerno de alce. Foto: Pinterest.

Este helecho epífito se fija a las paredes o troncos y parece flotar en el aire, convirtiéndose en un verdadero punto focal de cualquier espacio.

4. Calathea Orbifolia

Calathea Orbifolia. Foto: Pinterest.

Sus grandes hojas redondeadas y rayadas parecen obra de arte, y crecen bien en interiores con luz media y alta humedad ambiental.

5. Euphorbia Obesa

Euphorbia Obesa. Foto: Pinterest.

Apodada la “bola de fútbol africana”, esta suculenta es redonda y simétrica, y requiere mínimos cuidados: luz directa y riego ocasional.

6. Haworthia Cooperi

Haworthia Cooperi. Foto: Pinterest.

Pequeña y translúcida, esta suculenta tiene hojas globulares que dejan pasar la luz, creando un efecto visual sorprendente parecido al de un grupo de burbujas.

7. Tillandsia o plantas aéreas

Tillandsia o plantas aéreas. Foto: Pinterest.

No necesitan tierra y se pueden colocar en terrarios o colgadas en decoraciones originales. Solo requieren un riego ligero y luz indirecta.

8. Stromanthe Triostar

Stromanthe Triostar. Foto: Pinterest.

Con hojas tricolores que combinan verde, crema y rosa, esta planta aporta un efecto visual único y no necesita más que luz filtrada y riego regular.

9. Zamioculca (ZZ plant)

Zamioculca (ZZ plant). Foto: Pinterest.

Resistente y elegante, con hojas oscuras y brillantes, es prácticamente indestructible, perfecta para quienes buscan belleza sin complicaciones.

10. Alocasia Polly

Alocasia Polly. Foto: Pinterest.

Sus hojas en forma de flecha y con nervaduras prominentes crean un efecto dramático, ideal para rincones que buscan impacto visual.

Además de su valor estético, muchas de estas plantas contribuyen a mejorar la calidad del aire en interiores, ayudando a reducir toxinas y promoviendo un ambiente más saludable.

La combinación de rareza, bajo mantenimiento y beneficios para la salud convierte a estas especies en opciones ideales para quienes buscan innovar en la decoración sin sacrificar practicidad.

Incorporar estas plantas raras permite que los hogares se llenen de vida y personalidad, reafirmando la tendencia de la naturaleza como protagonista en los espacios modernos.