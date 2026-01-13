Más de cuatro mil hectáreas fueron arrasadas por los incendios en la Patagonia argentina. Foto: EFE

El diputado nacional Juan Pablo Luque de Chubut perteneciente a Unión por la Patria expuso que por los incendios que están arrasando el sur del país, “nunca más” se va a ver “esta zona de la cordillera” como se la conocía. Además, aseguró que para esa región “el desastre ambiental es tremendo”.

Junto a otros diputados nacionales, Luque presentó un proyecto de ley que declara la “Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia”, frente a la gravedad de los incendios forestales que afectan amplias zonas de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. La iniciativa prevé un desembolso inmediato de fondos nacionales, aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias afectadas, asistencia directa a personas y familias damnificadas, reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas y aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las zonas afectadas.

Juan Pablo Luque, elecciones en Chubut, Arriba Chubut. Foto: NA.

Luque explicó que el proyecto contempla “habilitar partidas del Presupuesto, de manera extraordinaria porque es una emergencia”, para mitigar la situación de los afectados que perdieron viviendas, ganado y actividad en una temporada clave para la región por el turismo. “La gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano. Esa gente no va a poder pagar sus impuestos, entonces planteamos exenciones para que haya menos presión fiscal y aumentar la AUH a aquellas personas que han perdido sus viviendas y sus bienes”, expresó.

Sumado a eso, cuestionó que desde el gobierno de Javier Milei se hayan mencionado a sectores de la comunidad mapuche como partícipes del origen de los incendios. “Buscan estigmatizar a un sector como los mapuches, que hasta un fiscal y los gobiernos provinciales han asegurado que no han tenido ninguna incidencia en estos incendios”, afirmó.

En este sentido, Luque reclamó que el Ejecutivo “tenga una sensibilidad que hasta ahora no ha tenido y que se vio cuando el presidente se expresó con un mensaje muy frío”. “Vino la semana pasada el ministro del Interior Santilli pero no para ayudarnos con los incendios, sino a buscar voluntades de los senadores que responden al Gobierno provincial para apoyar la reforma laboral”, señaló.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Incendios forestales en Chubut: el Ministerio de Seguridad aseguró que identificará y juzgará a los responsables

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut, para combatir los incendios forestales”. El área a cargo de Alejandra Monteoliva advirtió este miércoles 7 de enero que los responsables de los focos “provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas” serán identificados y juzgados.

“Prender fuego no es un error: es un delito grave. En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental, detalló la cartera de Seguridad en un comunicado.

“No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”, agregó el organismo en el comunicado. Sumado a eso, se recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.