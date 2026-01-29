Incendios forestales en la provincia de Chubut. Foto: REUTERS

En medio de los incendios en la Patagonia, el Gobierno confirmó que destinará una suma de dinero a las Asociaciones Bomberos Voluntarios para la compra de equipamiento, materiales, elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, entre otros puntos. El Ejecutivo tomó esta decisión a través de la Resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial mientras evalúa declarar o no la Ley de Emergencia Ígnea producto del avance del fuego.

Según se informó en el Boletín Oficial, el Gobierno destinará un total de 100 mil millones de pesos. Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todos sus grados, la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recibirán dinero por parte del Ministerio de Seguridad Nacional para la adquisición de elementos para combatir el fuego.

En el escrito, se destacó que la entrega del dinero tiene como destino “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

Incendios en la Patagonia. Foto: EFE

100 mil millones de pesos a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios: los montos según entidades

Como las Asociaciones de Bomberos Voluntarios son entes de primer grado, se les destinará la suma de $100.810.319.998,50, distribuidos entre las 1062 entidades que figuran, por lo que a cada una le corresponden $94.924.971,75.

Sobre las entidades de segundo grado provinciales, se indicó que van a recibir $7.754.639.995,93 distribuidos en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de las afiliadas informada por cada Federación. A la Agencia Federal de Emergencias será de $2.584.880.009,64 y para el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios

Como ente de tercer grado, la suma de $7.754.640.000,00. Respecto al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, se le otorga la suma de $2.584.880.000,00.

Acerca de los pagos, detallaron que se efectuarán conforme a los ingresos que se registren en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina. “Dichos pagos se efectivizarán teniendo en cuenta la presentación de las rendiciones que cada Entidad realice formalmente a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios conforme al cronograma de vencimientos”, precisó el informe.

Cabe resaltar que cada entidad deberá presentar y tener al día toda la documentación que establece el Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. “En caso de verificarse incumplimientos administrativos o anomalías operativas con posterioridad a la asignación de fondos o en la inversión del subsidio por alguna de las entidades que reciben la contribución, la autoridad de aplicación suspenderá como beneficiaria a la asociación responsable y la ejecución de la presente Resolución a su respecto, en el caso que correspondiere, sin perjuicio de iniciar, en el supuesto que procedan, acciones legales”, concluyeron.