La castración en perros y las consecuencias en su salud:

Castración de mascotas, ¿si o no? Foto: Freepik.

La castración de las mascotas es una práctica que es ampliamente utilizada por los cuidadores para controlar la reproducción de animales, evitar el abandono de los cachorros y hasta impedir embarazos psicológicos o conductas no deseadas. Este procedimiento quirúrgico suele recomendarse por los veterinarios después de los 8 meses en machos y luego del primer celo en las hembras.

Sin embargo, un estudio científico sugirió que la castración de los perros podría tener implicancias positivas en la salud y la longevidad. La investigación, liderada por David J. Waters, especialista en longevidad de la Gerald P. Murphy Cancer Foundation, junto con la Universidad de Purdue, y publicada en la revista Biology of Sex Differences, indica que las mascotas castradas tendrían aproximadamente un 30% más de expectativa de vida que aquellas que no lo están.

Cuándo hay que castrar un perro Foto: Pexels.

El relevamiento analizó a 222 rottweilers de Estados Unidos y Canadá que habían vivido más años de lo habitual para su raza. La muestra incluyó 135 hembras y 87 machos, todos mayores de 13 años, más de la expectativa promedio de vida prevista para estas razas. Los animales fueron divididos en tres grupos según el tiempo que conservaron sus gónadas antes de ser esterilizados: aquellos castrados antes de los 2 años, un grupo intermedio y un grupo con mayor tiempo de exposición a hormonas sexuales.

Los resultados fueron contundentes: los perros que fueron castrados a edades más avanzadas presentaron una vejez más robusta y con menos problemas de salud. Según los investigadores, tanto machos como hembras con mayor exposición a hormonas sexuales tuvieron entre tres y diez veces más probabilidades de envejecer con menor fragilidad en comparación con aquellos esterilizados tempranamente. Esta asociación se mantuvo incluso cuando la castración se realizó por motivos de salud.

Salud en perros longevos Foto: Pixabay

El estudio concluye, entonces, en que las hormonas gonadales juegan un papel clave en la conservación de la robustez durante la vejez. Sin embargo, desde el equipo de investigación de la casa de altos estudios advierten que los resultados deben interpretarse con cautela, ya que el estudio se centró en una raza específica y en perros especialmente longevos. Por ello, remarcan la necesidad de realizar más investigaciones, tanto en animales como en humanos, para comprender mejor el impacto de las hormonas sexuales en la longevidad saludable y desarrollar estrategias preventivas adecuadas.

Castración de perros y longevidad: precauciones y recomendaciones

Aunque la castración podría influir en la longevidad, según lo dictado por el estudio de la Universidad de Purdue, los veterinarios insisten en que ésta continúa siendo una práctica valiosa para controlar la reproducción, prevenir problemas de salud y de comportamiento en los perros. Por este motivo, insistieron que hay algunos tips que deben ser tenidos en cuenta para castrar a las mascotas de forma segura:

Edad recomendada

Para la mayoría de los perros, se recomienda la castración entre los 6 y 12 meses de edad. Las razas grandes pueden beneficiarse de esperar hasta los 12-18 meses para permitir un crecimiento óseo adecuado.

Consulta veterinaria previa

Es extremadamente importante realizar un chequeo general, incluyendo análisis de sangre y evaluación del corazón, antes de la cirugía. Algunos perros pueden necesitar estudios adicionales según su edad o antecedentes médicos.

Preparación para la cirugía

El día antes de la cirugía, es importante mantener al perro en ayunas según las indicaciones del veterinario. Además, es crucial evitar actividades físicas intensas el día previo a la operación, ya que podría traer consecuencias durante el procedimiento.

Preparación para la cirugía de castración Foto: Freepik.

Cuidados postoperatorios

Vigilar la herida y evitar que el perro se lama o muerda los puntos; usar collar isabelino si es necesario. Controlar la actividad física durante 7 a 14 días para asegurar una buena recuperación. Por otro lado, es importante administrar los medicamentos recetados al pie de la letra, como analgésicos o antibióticos.

Monitoreo de la salud a largo plazo

La castración puede prevenir problemas como tumores reproductivos o conductas agresivas. Mantener revisiones periódicas con el veterinario ayuda a controlar el peso, la dieta y la salud general del perro, factores clave para una longevidad saludable.