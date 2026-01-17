Derretimiento de hielo en la Antártida. Foto: Unsplash.

El derretimiento de las capas de hielo de la Antártida tiene efectos que van mucho más allá del continente. Cuando el hielo se reduce, sube el nivel del mar, cambian las corrientes oceánicas y se modifican las temperaturas en distintas partes del mundo.

Pero estos cambios no ocurren igual en todos lados: algunas zonas podrían ver un aumento del nivel del mar mayor al promedio, mientras que otras, incluso cercanas al polo, podrían registrar una baja temporal.

Un nuevo estudio, realizado por científicos expertos en hielo, clima y dinámica terrestre, combinó modelos avanzados de estas áreas para entender cómo el derretimiento antártico influirá en el futuro del planeta.

Cuando el hielo se reduce, sube el nivel del mar y cambian las corrientes oceánicas. Foto: Unsplash.

El trabajo analiza desde fuerzas gravitacionales y variaciones en la rotación de la Tierra hasta la respuesta del manto terrestre al perder el peso del hielo.

La investigación destaca una idea clave: es urgente comprender qué ocurrirá con la Antártida. Allí, hay suficiente hielo como para elevar el nivel del mar unos 58 metros, un cambio enorme que podría transformar las costas, afectar economías y obligar a millones de personas a desplazarse.

El motivo detrás del aumento y la baja del nivel global del mar

El nivel del mar no responde al derretimiento del hielo de forma uniforme, como si fuera agua en una bañera. La razón principal es la gravedad: las grandes masas de hielo atraen el agua del océano.

Cuando ese hielo se derrite, esa atracción disminuye, lo que hace que el nivel del mar baje cerca de la Antártida, pero suba más en otras partes del mundo.

Además, el derretimiento puede modificar ligeramente el eje de rotación de la Tierra, redistribuyendo el agua y generando aumentos del nivel del mar muy superiores al promedio en regiones como el Caribe, el Pacífico Central, Micronesia y Palaos.

El derretimiento puede modificar ligeramente el eje de rotación de la Tierra, redistribuyendo el agua. Foto: Unsplash.

También, hay procesos que pueden frenar en parte el derretimiento. Uno es el “rebote” de la corteza terrestre, que se eleva al perder el peso del hielo y puede separar parte de esa masa del contacto con aguas más cálidas.

Otro es que el agua fría del deshielo enfría temporalmente la superficie del océano, disminuyendo el calentamiento del aire. Estos efectos son reales, pero no suficientes para detener el aumento global del nivel del mar.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por el aumento global del nivel del mar?

El estudio muestra que, para el año 2200, las mayores subas del nivel del mar —que en escenarios extremos podrían llegar hasta 4,3 metros— se darán en regiones alejadas de la Antártida, especialmente en el Pacífico y el Atlántico.

Las zonas más afectadas serán en regiones alejadas de la Antártida, especialmente en el Pacífico y el Atlántico. Foto: Unsplash.

En estas zonas viven algunas de las comunidades más vulnerables del mundo, incluidas pequeñas islas que ya están perdiendo tierra a causa del avance del océano.