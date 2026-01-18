Alerta veterinaria mundial: el virus letal que se propaga en ropa y calzado y amenaza a los gatos. Foto: Unsplash.

Un nuevo llamado de atención recorre clínicas veterinarias de todo el mundo. En las primeras semanas de enero, especialistas alertaron por un repunte inusual de panleucopenia felina, un virus altamente contagioso y potencialmente mortal que afecta a los gatos y que puede ingresar a los hogares a través de ropa, calzado u objetos contaminados.

Aunque la enfermedad no es nueva, veterinarios de Estados Unidos, México y otros países de América Latina advierten que los casos recientes presentan una evolución rápida y agresiva, especialmente en animales jóvenes. La situación llevó a recomendar protocolos de desinfección e higiene similares a los implementados durante la pandemia de Covid-19, con el objetivo de frenar la propagación.

Alerta veterinaria mundial: el virus letal que se propaga en ropa y calzado y amenaza a los gatos. Foto: Freepik

¿Qué es la panleucopenia felina y por qué es tan peligrosa?

La panleucopenia felina es causada por el parvovirus felino, un patógeno que ataca células fundamentales del organismo. Su acción destruye el revestimiento del sistema digestivo, afecta el tejido linfoide y compromete la médula ósea, lo que provoca una drástica caída de los glóbulos blancos.

Este daño deja al gato prácticamente sin defensas, expuesto a infecciones secundarias que pueden resultar fatales. Los gatitos menores de seis meses son los más vulnerables, al igual que animales no vacunados o con sistemas inmunológicos debilitados. En hembras gestantes, el virus puede causar abortos o provocar trastornos neurológicos en las crías.

Síntomas: cuándo acudir de urgencia al veterinario

La enfermedad avanza con rapidez y los especialistas insisten en no demorar la consulta ante los primeros signos. Los síntomas más frecuentes incluyen:

Fiebre alta.

Vómitos persistentes.

Diarrea, en algunos casos con sangre.

Letargo y apatía.

Deshidratación severa.

Alerta veterinaria mundial: el virus letal que se propaga en ropa y calzado y amenaza a los gatos. Foto: buenosaires.gob.ar

El diagnóstico se realiza mediante tests rápidos, análisis de sangre y, en casos específicos, pruebas PCR. No existe un tratamiento que elimine el virus, por lo que la atención se basa en soporte intensivo, control de síntomas y aislamiento estricto del animal infectado.

Cómo se transmite y por qué las personas pueden llevarlo a casa

El virus se propaga a través de heces, secreciones corporales y superficies contaminadas. No afecta a humanos ni a otras especies, pero las personas pueden transportarlo sin saberlo en la ropa o el calzado, un mecanismo de contagio que recuerda al concepto de “portadores involuntarios” popularizado durante la pandemia.

Por este motivo, los veterinarios recomiendan desinfectar superficies, lavarse las manos al regresar a casa y evitar el contacto entre gatos si existe sospecha de contagio.

Alerta veterinaria mundial: el virus letal que se propaga en ropa y calzado y amenaza a los gatos. Foto: Freepik

Vacunación y prevención: la clave para proteger a los gatos

La vacunación temprana es la herramienta más eficaz contra la panleucopenia felina. Debe iniciarse en las primeras semanas de vida y mantenerse con refuerzos anuales, incluso en gatos que viven exclusivamente en interiores.

En países como México, veterinarios insisten en no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención en los hogares. La combinación de higiene, vacunación y detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una mascota.

Ante cualquier síntoma, la recomendación es clara: actuar rápido. En una enfermedad tan agresiva, el tiempo sigue siendo un factor decisivo.