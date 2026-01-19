Níspero Japonés. Foto: Freepik.

Muchos árboles instalados en los jardines de los hogares pasan desapercibidos, ya sea porque no se les presta atención o porque no se sabe las propiedades que tiene. Uno de ellos es el Níspero Japonés (Eriobotrya japonica), una especie frutal de hoja perenne originaria del sudeste de China, que se naturalizó en Japón y que en la actualidad está repartida en varias partes del mundo.

Este tipo de árbol, además de atraer por su belleza y su delicioso fruto, también tiene propiedades medicinales que lo convierten en un aliado contra los resfríos y las congestiones nasales.

Fruta del Níspero Japonés. Foto: Freepik.

Según expertos, las hojas del Níspero Japonés son conocidas por su acción expectorante y demulcente, lo que significa que ayudan a aliviar las mucosas irritadas de las vías respiratorias. Además, alivian síntomas como la tos seca, la congestión nasal y el malestar general asociado a los resfríos. También se cree que tienen propiedades beneficiosas para el aparato digestivo, ya que ayudan a calmar molestias estomacales leves.

Por otro lado, la fruta que posee este árbol es rica en azúcares, ácidos y pectina, ideal para consumir en compotas, dulces, jaleas y hasta se utiliza como guarnición de carnes o como vino casero. Estos frutos también ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, ya que tienen fibra, favoreciendo la salud intestinal y ayudando a prevenir el estreñimiento.

Por otro lado, el potasio que aportan las frutas del Níspero Japonés ayuda al buen funcionamiento del corazón y contribuye a eliminar toxinas del cuerpo. También son fuente de vitamina C, A, B y otros nutrientes importantes como potasio, magnesio y calcio.

Infusiones con la fruta del árbol Níspero Japonés. Foto: Freepik.

Cómo preparar infusiones del Níspero Japonés

La infusión del té de hojas de este árbol se prepara en forma de decocción, ya que es una hoja gruesa y necesita de una cocción más larga para que pueda liberar sus propiedades. Para llevarlo a cabo, se recomienda colocar una cucharada de hojas secas trozadas en dos tazas de agua fría.

Después, colocar la mezcla en fuego suave y hervir por 10 minutos. Apagar el fuego, tapar la olla y dejar reposar otros 10 minutos antes de colar.

Se puede ingerir entre una y dos tazas al día, durante cinco días como máximo. No se recomienda en niños y su consumo debe ser moderado. Cabe destacar que es importante que este tipo de preparados naturales no se reemplacen por tratamientos médicos y siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier remedio casero.