Zamioculca Foto: -

Cuando nos vamos de vacaciones, una de las grandes preocupaciones para los amantes de las plantas es el riego, ya que muchas suelen secarse o morir durante la ausencia prolongada de casa. Sin embargo, los expertos en jardinería encontraron una solución simple, casera y sobre todo, barata y efectiva.

Un método ingenioso para mantener las plantas hidratadas compartida por la cuenta de Instagram @reciclaaccion es la del goteo gradual. Se implementa con elementos que ya tenemos en casa, permitiendo que el agua caiga de forma escalonada, evitando así la sequía y el exceso de riego. Pero ¿cómo se hace?

Método casero para regar las plantas por goteo Foto: Gemini IA

Para aplicar este método de riego casero solo hacen falta:

Un envase o botella de plástico

Una aguja de jeringa

Cinta adhesiva o de enmascarar

Agua

Paso a paso: cómo hacer el riego por goteo casero

El procedimiento es simple. Primero, hay que tomar una botella de plástico limpia y llenarla con agua. Luego, se pega un trozo de cinta adhesiva en la parte inferior del envase, formando un pequeño cuadrado o rectángulo.

A continuación, se calienta la aguja de jeringa con fuego y, con cuidado, se perfora la botella justo en el lugar donde está colocada la cinta. Este paso ayuda a que la aguja quede bien fijada y no se mueva.

Regar las plantas Foto: Pexels

Una vez colocado el sistema, es importante verificar que el agua empiece a gotear lentamente. Cuando eso ocurre, la botella se coloca boca abajo sobre la maceta, apoyada en una base firme, de manera que el goteo caiga directamente sobre la tierra de la planta.

Si notas que el agua sale demasiado rápido, podés colocar un trocito de esponja o un poco de algodón dentro de la punta de la jeringa antes de armarlo; esto actuará como un filtro que dispersará el agua gota a gota de forma más constante.