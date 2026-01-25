Plantas; hogar; decoración. Foto: Grok AI.

Durante la temporada de verano, el calor puede volverse insoportable y mantener la casa fresca se torna una misión imposible sin un aire acondicionado. Sin embargo, existen 4 plantas que son ideales para combatir las altas temperaturas de forma natural.

Las plantas de interior, además de dar un hermoso toque decorativo, son perfectas para equilibrar la temperatura del hogar, ya que algunas de ellas absorben el calor del ambiente y evitan que se vuelva sofocante.

Plantas de interior. Foto: Unsplash.

Estas hojas verdes también aportan otros beneficios a la casa porque purifican el aire en espacios cerrados y actúan como aislantes naturales, manteniendo la casa fresca sin necesidad de un aire acondicionado o ventilador.

Para que sus atributos funcionen al máximo, es fundamental cuidarlas como corresponde, es decir, mantenerlas juntas, prestar atención a los cambios en sus hojas y mantenerlas hidratadas para que no mueran. Estas son las 4 plantas ideales para combatir el calor:

1. Helecho

Esta planta aporta frescura y naturalidad a los ambientes. Es perfecta para una habitación con aire seco, ya que libera humedad en su transpiración y así refresca su entorno.

Helecho. Foto: Unsplash

2. Lengua de suegra

Además de tener un aspecto muy llamativo, la lengua de suegra requiere poco mantenimiento para sobrevivir y es otra de las plantas fundamentales para equilibrar la temperatura de los hogares.

Lengua de suegra, cáscaras de huevo. Foto: Grok AI.

3. Gomero

Gomero. Foto: Unsplash

Conocido por sus hojas grandes y gruesas, el gomero es un gran purificador de aire que necesita de mucha luz solar para mantenerse con vida. Es importante ubicarlo cerca de una ventana o en espacios luminosos para que sus beneficios se potencien.

4. Potus

Potus. Foto: Unsplash

Una planta perfecta para absorber el calor de la casa durante el verano. El potus es muy resistente, fácil de cuidar y se reproduce muy rápido. Entre sus sorprendentes cualidades destaca cómo absorbente de toxinas volátiles y por aumentar la humedad del aire.