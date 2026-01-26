Incendios forestales en Chubut: el fuego rodea Cholila. Foto: ADNSUR.

La emergencia por incendios forestales en la cordillera de Chubut atraviesa uno de sus momentos más delicados. Este sábado 25 de enero, la localidad de Cholila permanece bajo una amenaza creciente debido al avance sostenido de un incendio de gran magnitud que ya rodea la zona y obliga a extremar las medidas de prevención y evacuación.

El foco principal se originó semanas atrás en Puerto Patriada, Epuyén. Impulsado por temperaturas elevadas, vientos variables y una humedad ambiental extremadamente baja, el fuego logró superar accidentes geográficos que hasta ahora habían funcionado como barreras naturales, como el Cañadón de los Ariscos.

Incendios forestales en Chubut: el fuego rodea Cholila. Video: X / @Cholila Online.

Actualmente, las llamas se ubican detrás del cordón montañoso del Blanco y avanzan con dirección definida hacia el campo de Daher. Esta progresión representa una amenaza directa para la Ruta Provincial 71, una vía clave para la conectividad regional, y para las estancias y parajes rurales que rodean Villa Lago Rivadavia.

Precisamente en ese sector se concentra la mayor preocupación. El incendio alcanzó áreas cercanas a las viviendas luego de superar las líneas de defensa construidas por los brigadistas. Ante la inminencia del peligro y la densa nube de humo que cubre la zona, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas de varias familias, priorizando la integridad física de los pobladores.

Incendios forestales en Chubut: el fuego rodea Cholila. Video / @revistacitrica.

Los equipos de combate al fuego trabajan de manera ininterrumpida para contener los focos activos y evitar nuevos avances. Sin embargo, las condiciones meteorológicas juegan en contra. Las temperaturas, que se mantuvieron entre los 23 y 30 grados, y la baja humedad relativa neutralizan gran parte del esfuerzo realizado durante la noche para enfriar el perímetro del incendio, provocando constantes reactivaciones.

A este complejo escenario se suma un dato alarmante: Cholila se encuentra prácticamente cercada por distintos frentes ígneos. Además del avance desde el Cañadón El Blanco, permanecen activos incendios en el Parque Nacional Los Alerces y en el cerro La Momia. Esta simultaneidad configura un efecto de pinza que tensiona al máximo la capacidad operativa de los organismos de emergencia.

Incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Foto: argentina.gob.ar

Según se informó a Crónica, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut trabaja en coordinación con fuerzas federales para redistribuir recursos, reforzar líneas de contención y asistir a las poblaciones afectadas. Mientras tanto, las autoridades insisten en extremar las precauciones, respetar las indicaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales oficiales, en una región que enfrenta una de las temporadas de incendios más complejas de los últimos años.