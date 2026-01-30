Halcón peregrino, el ave más rápida del planeta Tierra. Foto: Unsplash.

Especialistas del Centro de Conservación Vida Silvestre rescataron a un halcón peregrino, considerado el ave más veloz del planeta, luego de que fuera hallado con una fractura en su ala izquierda que le impedía volar. El ejemplar fue encontrado en una subestación de energía, donde un trabajador dio aviso a la línea de emergencias de Fauna Silvestre tras notar su estado de vulnerabilidad.

Gracias a la rápida intervención, el ave fue trasladada para su evaluación y tratamiento veterinario. Actualmente se encuentra bajo un estricto proceso de recuperación que incluye controles médicos, cuidados específicos y sesiones de fisioterapia orientadas a fortalecer su musculatura y restituir plenamente su capacidad de vuelo y caza.

El rescate generó especial atención por tratarse de una especie emblemática que estuvo al borde de la extinción hace unas cinco décadas, debido al uso masivo de pesticidas y a la presión humana sobre los ecosistemas.

Si bien su población se recuperó en parte, el halcón peregrino sigue siendo una especie de alto valor para la conservación, con presencia aún en distintas regiones del mundo y también en Argentina.

De tamaño mediano y aspecto compacto, esta ave presenta un fenómeno conocido como dimorfismo sexual inverso: las hembras son más grandes y pesadas que los machos. Se distingue por su pico corto y poderoso y por una característica “bigotera” negra que enmarca sus mejillas claras.

Su rasgo más notable es su extraordinaria habilidad de caza. En picada, puede superar los 350 kilómetros por hora e incluso acercarse a los 400, lo que la convierte en el animal más rápido del mundo. Esta capacidad se debe a su aerodinámica y a la potencia de sus músculos pectorales.

El rol clave del halcón pelegrino en los ecosistemas

El halcón peregrino cumple un rol clave en los ecosistemas, ya que contribuye al control natural de poblaciones de otras aves, ayudando a mantener el equilibrio ambiental. Además, su presencia es un indicador de la buena salud de los ambientes donde habita.

Desde la antigüedad, esta especie fascinó a la humanidad por su velocidad y destreza, incluso inspirando desarrollos en la aviación moderna. Por ese motivo, su conservación resulta fundamental tanto desde el punto de vista ambiental como científico y cultural.

Las autoridades recordaron que, ante la detección de fauna silvestre herida, fuera de su hábitat o en situaciones de tráfico ilegal, se debe dar aviso inmediato al 911 (Policía Ambiental) o a la Secretaría de Ambiente, para permitir una intervención rápida y proteger a especies clave como el halcón peregrino.

El ave rescatada muestra signos alentadores de recuperación y los especialistas confían en que, con el tratamiento adecuado, podrá ser reinsertada en su entorno natural y retomar su función dentro del ecosistema.