Cuál es el ave más rápida del planeta Tierra: es capaz de alcanzar una velocidad de 320 km/h en caída libre

El secreto de su extraordinaria velocidad reside en su anatomía y su evolución perfectamente adaptada al vuelo. Su combinación de adaptación, fuerza y precisión lo convierte en el pájaro más emblemático del cielo.

Halcón peregrino, el ave más rápida del planeta Tierra. Foto: Unsplash.

Las aves no predominan el ranking de la cadena alimenticia. Teniendo en cuenta ello, esta clase de animales vertebrados homeotermos tuvieron que desarrollar habilidades únicas para controlar y sobrevivir en el aire.

Frente a dicho panorama, surge el siguiente interrogante: “¿Cuál es el ave más rápida del planeta Tierra?“. Según la página especializada ‘Earth Sky’, el ave más veloz del planeta Tierra es el halcón peregrino.

El halcón peregrino es famoso por su técnica de caza en pleno vuelo. Foto: Unsplash.

El halcón peregrino, científicamente llamado Falco peregrinus, es famoso por su técnica de caza en pleno vuelo, reconocida como la más rápida del planeta Tierra. También, es su principal método de alimentación.

Durante sus picados de caza, una maniobra donde desciende en caída libre controlada, puede alcanzar una velocidad superior a los 320 km/h, según el Libro Guinness de los Récords Mundiales.

El halcón peregrino puede alcanzar una velocidad superior a los 320 km/h. Foto: Unsplash.

Además de convertirlo en el ave más rápido, este registro lo transforma en el animal más veloz del planeta Tierra. Si bien su velocidad máxima se alcanza en picada y no vuelo horizontal, continúa siendo prodigio.

Su combinación de adaptación, fuerza y precisión lo convierte en el ave más emblemática del cielo, un verdadero símbolo de maestría aerodinámica y velocidad que predomina en el actual reino animal.

Cinco curiosidades sobre el halcón peregrino, el ave más rápida del planeta Tierra

