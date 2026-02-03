Incendios en Chubut Foto: X

El Gobierno de Chubut informó que al menos 500 personas, entre brigadistas, bomberos y personal de apoyo, continúan con la lucha contra los incendios que arrasaron con más de 45 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada.

El operativo se lleva a cabo con helicópteros, aviones hidrantes, autobombas, camiones cisterna y 60 camionetas para combatir los focos en “Primera Cantera”. En tanto, este lunes se registraron reactivaciones en Simón Marchand y Villa Lago Rivadavia, al tiempo que los trabajadores utilizaron herramientas manuales y equipos de agua para llevar a cabo un ataque directo contra el fuego en Pinar de Geréz, a la vez que el viento intenso provocó focos secundarios en el cañadón de Eco Aldea, principalmente en dos domicilios que no fueron afectados.

Incendios en la Patagonia. Foto: REUTERS

Además, en Cholila y Neuquén, mediante la aplicación de autobombas y un unimog, se implementan enfriamientos permanentes en la zona baja del morro y lugares cercanos, en los que se registraron un total de 16.765 hectáreas, conforme a los datos difundidos por el Comando Unificado.

Unas 28.577 hectáreas resultaron arrasadas por el fuego incesante en “Primera Cantera”, Puerto Patriada, donde la Secretaría de Bosques provincial seguía al frente del siniestro iniciado el 5 de enero.

Los bomberos de las Bases de Epuyén y El Maitén procedieron a la detección de puntos calientes en el kilómetro 6 de El Colihue y La Burrada, mientras que en el área denominada “Tinelli” hubo focos activos en la zona del ñirantal y en El Retamal, se combatieron las llamas con maquinaria pesada para la apertura de fajas y camiones cisterna para garantizar el abastecimiento de agua.

Incendios en Chubut Foto: X

Emergencia Ígnea por los incendios en la Patagonia

La crisis ígnea motivó que el Gobierno nacional decidiera oficializar la declaración de Emergencia Ígnea para la provincia de Santa Cruz, sumándola así a las jurisdicciones de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa que ya cuentan con este estatus legal.

En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando sectores críticos como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Aunque el fuego llegó a situarse a escasos 4.000 metros de zonas residenciales en el Campo El Montañés, las autoridades aseguraron que, por el momento, no existe un riesgo inmediato para las viviendas.

Brutal incendio en Chubut. Foto: REUTERS

El reporte diario de la APN subrayó que la articulación entre las distintas jurisdicciones es permanente, priorizando la seguridad del personal y la conservación de los ecosistemas ante un escenario donde no se prevén precipitaciones para las próximas jornadas.

En total, el Estado ya movilizó 426 brigadistas y una importante flota de apoyo logístico para intentar contener los diversos frentes que atraviesan pastizales y bosques nativos en los parques Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia es constante para evitar que el fuego alcance centros estratégicos o áreas de visitantes.