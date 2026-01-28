Los incendios en Chubut complican la situación de las rutas:

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Chubut continúa bajo emergencia por los incendios forestales que afectan a la parte cordillerana de la provincia y por el avance del fuego, Vialidad Nacional continúa brindando apoyo operativo a través de un gran despliegue, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, proteger el ambiente y colaborar con las tareas de combate del fuego y recuperación de zonas afectadas.

Por este motivo, las autoridades solicitan a quienes circulen por las rutas de la región hacerlo con extremas precauciones y siguiendo las recomendaciones debido a la presencia de humo que reduce la visibilidad. Además, por el paso de maquinaria pesada y vehículos de emergencia afectados a tareas específicas en el contexto de los incendios.

Incendios en la Patagonia. Video: EFE

En tal sentido, los usuarios también deben estar atentos a posibles desvíos preventivos según la evolución de los focos de incendios que se mantienen y tener presente que la Ruta Provincial 71 está cortada en el tramo comprendido entre el empalme de la Ruta Nacional 40 y Cholila, para todo tipo de vehículos.

Por ello, desde Vialidad Nacional se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar, respetar las indicaciones del personal en cada lugar y evitar detenerse en banquinas o zonas afectadas por el fuego.

Incendios en Chubut: cuáles son los equipos desplegados en la emergencia por el fuego

El 13.º Distrito Chubut de Vialidad Nacional aporta recursos humanos y técnicos clave para enfrentar la emergencia ambiental. Entre ellos están afectados a las labores:

Dos camionetas destinadas al traslado de personal y tareas logísticas en los distintos puntos donde se desarrollan los incendios.

Una topadora que continúa trabajando en la construcción de cortafuegos en el Parque Nacional Los Alerces, lo cual es una tarea fundamental para frenar el avance del fuego y proteger el ecosistema.

Incendios en Chubut Foto: X

Además, hay un camión cisterna que opera en el aeropuerto de Esquel, abasteciendo de agua a los aviones hidrantes que combaten los incendios desde el aire.

Asimismo, una retroexcavadora trabaja junto a los Servicios Públicos de la provincia y la Municipalidad de Epuyén en la remoción de escombros de viviendas afectadas y la recuperación de postes de electricidad dañados. También, una máquina cargadora se suma a las tareas de apoyo en la zona del Parque Nacional Los Alerces.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

El operativo de Vialidad Nacional no solo apunta a sostener la transitabilidad y la seguridad de quienes circulan por las rutas, sino también a mitigar el impacto ambiental, colaborar en la protección de áreas naturales y acompañar a las comunidades afectadas por los incendios.

Recomendaciones claves

En tal sentido, las autoridades recuerdan que la prevención es fundamental y, por eso, recuerdan: