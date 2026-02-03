Preocupación por invasión de avispas carnívoras: cómo identificar una picadura y qué complicaciones pueden traer
Las alertas se activaron debido a que son insectos cazadores que buscan de forma constante restos de comida humana y, además, tienen la capacidad de picar varias veces.
Las avispas carnívoras, pertenecientes al grupo de los yellowjackets y conocidas popularmente como “chaquetas”, llegaron a la Patagonia y se instalaron tanto en zonas urbanas como rurales, lo que genera preocupación por su marcada agresividad.
Las alertas se encendieron porque se trata de insectos cazadores que buscan de manera constante restos de comida humana y que, además, pueden picar en reiteradas oportunidades.
Cómo identificar a las avispas carnívoras
Las avispas más reconocidas por los especialistas son Vespula germanica y Vespula vulgaris, que llegan desde Europa y Oceanía. Lograron adaptarse al clima frío del Sur y formar grandes colonias. Gracias a su dieta flexible, que consiste en artrópodos vivos, carroña y alimentos azucarados, lograron expandirse y tomar contacto con las personas en campings, plazas o barrios.
El comportamiento de estas avispas cambia según la época. En primavera construyen su nido, mientras que en verano la colonia crece y en invierno, cuando falta la comida, aumenta la agresividad.
Las chaquetas atacan cuando perciben que su nido está amenazado o si son molestadas cerca de alimentos. Por eso, las mordeduras ocurren con mayor frecuencia en espacios al aire libre.
Cómo prevenir las picaduras y qué riesgos traen
Las picaduras pueden provocar hinchazón, dolor y enrojecimiento. Sin embargo, en algunas personas puede generar una reacción alérgica severa, incluida anafilaxia, que requiere atención médica urgente.
Por otra parte, los profesionales de la salud recomiendan lavar la zona, aplicar compresas frías y recurrir a un hospital si hay dificultad para respirar, mareos o pérdida de conciencia.
Ante la presencia de estas avispas, es fundamental seguir una serie de recomendaciones:
- Mantener distancia y evitar cualquier tipo de acercamiento.
- No intentar retirar los nidos sin la intervención de personal capacitado y cubrir los alimentos cuando se esté en espacios abiertos.
- En caso de detectar un nido, avisar de inmediato a Defensa Civil o a la municipalidad.
- Informarse y conocer el comportamiento de las chaquetas permite reducir de manera significativa el riesgo de encuentros peligrosos.