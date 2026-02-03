Invasión de avispas carnívoras. Foto: Freepik

Las avispas carnívoras, pertenecientes al grupo de los yellowjackets y conocidas popularmente como “chaquetas”, llegaron a la Patagonia y se instalaron tanto en zonas urbanas como rurales, lo que genera preocupación por su marcada agresividad.

Las alertas se encendieron porque se trata de insectos cazadores que buscan de manera constante restos de comida humana y que, además, pueden picar en reiteradas oportunidades.

Cómo identificar a las avispas carnívoras

Las avispas más reconocidas por los especialistas son Vespula germanica y Vespula vulgaris, que llegan desde Europa y Oceanía. Lograron adaptarse al clima frío del Sur y formar grandes colonias. Gracias a su dieta flexible, que consiste en artrópodos vivos, carroña y alimentos azucarados, lograron expandirse y tomar contacto con las personas en campings, plazas o barrios.

Invasión de avispas carnívoras en la Patagonia.

El comportamiento de estas avispas cambia según la época. En primavera construyen su nido, mientras que en verano la colonia crece y en invierno, cuando falta la comida, aumenta la agresividad.

Las chaquetas atacan cuando perciben que su nido está amenazado o si son molestadas cerca de alimentos. Por eso, las mordeduras ocurren con mayor frecuencia en espacios al aire libre.

Cómo prevenir las picaduras y qué riesgos traen

Las picaduras pueden provocar hinchazón, dolor y enrojecimiento. Sin embargo, en algunas personas puede generar una reacción alérgica severa, incluida anafilaxia, que requiere atención médica urgente.

Por otra parte, los profesionales de la salud recomiendan lavar la zona, aplicar compresas frías y recurrir a un hospital si hay dificultad para respirar, mareos o pérdida de conciencia.

Qué hacer ante una picadura de una avispa carnívora.

Ante la presencia de estas avispas, es fundamental seguir una serie de recomendaciones: