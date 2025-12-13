Invasión de insectos en el AMBA: por qué aparecieron y qué riesgos representan

Muchas personas notificaron la aparición masiva de estos insectos en diferentes zonas de CABA y el AMBA, ya sea en la calle, en balcones, terrazas, patios, jardines e incluso en el interior de las casas.

Preocupación por la invasión de cucarachas de agua en el AMBA. Foto: X/@CampanaNoticias

La sorpresa fue notable entre los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante una invasión de insectos en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Esta situación suscitó una catarata de consultas y comentarios en las redes sociales, además de sorpresa y preocupación. Vecinos reportaron especialmente por la noche una masiva aparición de insectos de gran tamaño en patios, balcones, terrazas y en la calle, hasta incluso en el interior de las viviendas.

Para muchos, significó la primera vez de la aparición de estos insectos de gran tamaño, por lo que no estaban familiarizados con él, lo que generó mayor preocupación por verlos en ámbitos urbanos.

Preocupación por la invasión de cucarachas de agua en el AMBA. Foto: X/@TNTecno

¿Cuáles son los insectos que invadieron AMBA?

Según expertos, estos insectos son las “cucarachas de agua”. De todos modos, aclararon que no se trata de cucarachas, por lo que su nombre es engañoso. Son chinches acuáticas gigantes, que pertenecen a la familia Belostomatidae.

Naturalmente, estos insectos habitan ambientes de agua dulce, como lagunas, esteros, arroyos y estanques. Son mucho más frecuentes en provincias del litoral, tales como Entre Ríos, y también en países vecinos, donde simplemente son conocidos como “chincha” o “picudo”.

Tienen un aspecto inconfundible: cuerpo aplanado, color oscuro, patas delanteras adaptadas para la caza y un tamaño que puede alcanzar los 12 centímetros.

Su alimentación es a base de otros insectos, pequeños peces y anfibios. Pueden llegar a morder si se los manipula o si se sienten amenazados, pero la buena noticia es que los expertos señalan que no son venenosos ni que representan algún tipo de riesgo sanitario para los humanos.

Invasión de "cucarachas de agua" en el AMBA. Video: X/@Inforbanodiario

Por qué aparecen estos insectos en el AMBA

La aparición masiva en el AMBA de estas “cucarachas de agua” podría explicarse por las condiciones climáticas de los últimos días. La combinación de altas temperaturas, elevada humedad y baja presión atmosférica asociada a las tormentas alteró su comportamiento habitual.

Incluso, los expertos sostienen que esta baja presión hizo que descendieran antes de tiempo y que, en lugar de caer en el campo, se vieran atraídas por las luces de la ciudad.

Asimismo, señalaron que se trataría de un fenómeno transitorio, dado que mueren o simplemente regresan a su hábitat natural.