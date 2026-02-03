Un ranking reveló el país que más perros tiene:

Perros; mascotas; dueños. Foto: Unsplash.

Se conoció un famoso ranking que contabiliza los 10 países con mayor cantidad de perros en el mundo, un indicador que refleja no solo el tamaño de las poblaciones, sino también la fuerte relación cultural entre las personas y sus mascotas.

El relevamiento muestra una clara concentración en países con grandes extensiones territoriales y alto nivel de urbanización, aunque también aparecen naciones donde la tenencia de perros está profundamente arraigada en la vida cotidiana, más allá de la cantidad de habitantes.

Agentina es uno de los países con más perros por habitante Foto: Freepik.

El informe toma estimaciones oficiales y privadas sobre la población canina doméstica, y confirma que América y Asia lideran el ranking, mientras que Europa mantiene una presencia sólida en el top 10.

En qué puesto está la Argentina en el ranking de los países con más perros en el mundo

De acuerdo con los datos difundidos a nivel internacional, este es el listado de los países con mayor población de perros domésticos:

Estados Unidos – 90 millones Brasil – 55 millones China – 54,3 millones Japón – 20 millones Rusia – 17,6 millones Reino Unido – 12 millones Alemania – 10,3 millones India – 10,2 millones Argentina – 10 millones España – 9,3 millones

Bulldog inglés y bulldog francés Foto: Unsplash.

La presencia de Argentina en el noveno puesto llama la atención por encima de varios países europeos con mayor población total. Con cerca de 10 millones de perros, el país se consolida como uno de los mercados con mayor cantidad de mascotas a nivel global.

Especialistas vinculan este fenómeno con una fuerte tradición cultural de convivencia con animales, tanto en hogares urbanos como en zonas rurales, donde el perro cumple roles de compañía, cuidado y protección.

Además, en los últimos años creció el gasto destinado a alimentos balanceados, veterinaria y accesorios, lo que refuerza la idea de que los perros ocupan un lugar central dentro de las familias argentinas