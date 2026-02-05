Histórica tormenta de nieve en Japón. Foto: EFE.

Japón atraviesa una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años a raíz de una tormenta de nieve de magnitud histórica que ya dejó al menos 35 personas muertas y cerca de 400 heridas, principalmente en el norte y el oeste del país.

Las autoridades mantienen activas múltiples alertas ante el elevado riesgo de avalanchas y nuevos incidentes provocados por el deshielo súbito tras días de temperaturas extremas.

Histórica tormenta de nieve en Japón. Foto: EFE.

Las regiones más castigadas por el fenómeno son las prefecturas de Niigata, Aomori y Akita, donde las intensas nevadas comenzaron hace más de dos semanas y provocaron la acumulación de hasta dos metros de nieve en áreas urbanas y rurales. El impacto fue tal que cientos de comunidades quedaron aisladas, con rutas intransitables, transporte público suspendido y graves dificultades para el acceso a servicios básicos.

Comunidades aisladas y servicios paralizados

En las zonas más afectadas, las autoridades locales ordenaron el cierre preventivo de escuelas, oficinas públicas y comercios, mientras que hospitales y centros de emergencia operan bajo protocolos especiales debido a las limitaciones de movilidad. En varias localidades, incluso los vehículos de rescate debieron detenerse a kilómetros de distancia, obligando a los equipos de emergencia a avanzar a pie entre la nieve para asistir a personas atrapadas en sus viviendas.

La situación se agravó de manera significativa tras un aumento abrupto de la temperatura, que en algunas ciudades como Aomori alcanzó los 8 grados centígrados, luego de jornadas marcadas por el frío extremo. Este cambio repentino generó condiciones propicias para avalanchas, desprendimientos de nieve pesada y derrumbes desde los techos, uno de los factores más letales durante este episodio climático.

Según confirmó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, la mayoría de las muertes y lesiones se produjeron cuando los residentes intentaban retirar manualmente la nieve acumulada en los techos de sus casas, una práctica habitual en las regiones más frías del país. En numerosos casos, las personas quedaron atrapadas bajo grandes bloques de nieve que se desprendieron de forma repentina, sin posibilidad de reacción.

Este patrón llevó a las autoridades a reforzar los llamados a la precaución y a recomendar evitar cualquier tarea de remoción sin asistencia adecuada, especialmente durante los períodos de deshielo acelerado.

Despliegue del Ejército y alerta por desastre

Frente a la magnitud del desastre, el gobernador de la prefectura de Aomori, Soichiro Miyashita, declaró formalmente la alerta por desastre y solicitó el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. El objetivo es reforzar las tareas de limpieza de nieve, garantizar la seguridad de las comunidades aisladas y asistir a los residentes que permanecen atrapados en sus hogares.

Fuertes nevadas en Japón. Foto: EFE.

Los efectivos militares trabajan junto a equipos de emergencia y voluntarios locales en la apertura de caminos, el traslado de personas vulnerables y el suministro de alimentos y medicamentos en las zonas más comprometidas.

Advertencia por nuevas avalanchas

Mientras continúan las tareas de asistencia, las autoridades japonesas advirtieron que el riesgo no desapareció. El deshielo súbito, combinado con la enorme cantidad de nieve acumulada, mantiene latente la posibilidad de nuevas avalanchas y derrumbes, especialmente en áreas montañosas y zonas residenciales con construcciones antiguas.

En este contexto, el gobierno reiteró el pedido a la población de mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y seguir estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia, mientras Japón intenta superar una de las tormentas de nieve más devastadoras de su historia reciente.