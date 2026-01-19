La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Foto: via REUTERS

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dio a conocer que convocará a elecciones anticipadas en su país, programadas para el 8 de febrero, y disolverá el Parlamento.

“Tras la disolución de la Cámara Baja el 23 de enero, se fijará el calendario para que la campaña comience el 27 de enero y la votación y el recuento se celebren el 8 de febrero”, anunció a través de una conferencia de prensa.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Foto: via REUTERS

Breve campaña electoral en Japón y fortalecimiento del liderazgo

A raíz de la disolución de la Cámara Baja y la confirmación de la votación para el 8 de febrero, se dará lugar a una muy breve campaña electoral hasta los primeros días del segundo mes del año.

La intención de la primera ministra es volverse a presentar al mismo cargo con la idea de fortalecer su liderazgo, apoyado en la alta popularidad de la que goza por estos días.

Takaichi asumió su cargo actual (al que se presenta nuevamente a elecciones) el pasado 21 de octubre de 2025, siendo la primera mujer en el cargo de primera ministra de Japón en su historia.

Por lo tanto, el objetivo -a raíz de su alta popularidad- es asegurar una mayoría propia en la Cámara Baja, dado que actualmente gobierna en una coalición frágil con el partido Innovación de Japón.

Incluso ella misma ha declarado que pone su “futuro político en juego” en esa votación. Pero busca que el pueblo decida de manera directa si ella debe seguir conduciendo los destinos de Japón, que enfrenta importantes retos económicos y un contexto geopolítico complejo en el Pacífico, donde deberá adoptar una postura política definida.

El Partido Liberal Democrático (PLD) ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente durante décadas y forma bloque con el Partido de Innovación de Japón (PIJ), aunque solo tiene una escasa mayoría en la Cámara Baja del Parlamento.

Por eso la decisión de Takaichi, impulsada por una agenda política y económica donde se supone que tiene que aumentar estratégicamente el presupuesto de defensa.

La presencia de China en el Pacífico y sus intenciones de sumar a Taiwán a su territorio preocupa a Japón. Foto: VCG via Reuters Connect

Las disputas con China, donde las relaciones entre los dos países no pasarían por el mejor momento, se incrementan a raíz de las pretensiones de Pekín de anexionar Taiwán, algo a lo que se opone Tokio y que marca el pulso de lo que vive Japón a nivel internacional durante este último tiempo.