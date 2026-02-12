Expertos advierten por los efectos del calentamiento global Foto: CANAL 26, IA

Los conflictos derivados del calentamiento global exigen acciones inmediatas. Según alertan los especialistas, el planeta se acerca al punto de no retorno y a una “Tierra invernadero” sofocante.

Los números lo demuestran. En 2024, los niveles de dióxido de carbono atmosférico fueron un 50 % superiores a los registros preindustriales y el calentamiento global avanza a un ritmo de 0,31 ℃ por década.

Según una investigación publicada en One Earth, la Tierra se encuentra en un momento de inflexión. La comunidad científica observa con atención las temperaturas globales actuales que igualan o superan las de los últimos 125 mil años, mientras los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzan cifras inéditas.

El consumo masivo de combustibles fósiles, la transformación de ecosistemas y las emisiones crecientes son parte de los factores que alarman y dan cuenta de una crisis climática sin precedentes.

“Tierra invernadero”

El Dr. Christopher Wolf, de Terrestrial Ecosystems Research Associates, indicó que “cruzar incluso algunos de los umbrales podría llevar al planeta a una trayectoria de invernadero”. Desde su perspectiva, tanto los responsables políticos como la sociedad civil “desconocen en gran medida los riesgos que plantea lo que, en la práctica, sería una transición sin retorno”.

La investigación que integra, junto a expertos como el profesor Johan Rockström y el profesor Hans Joachim Schellnhuber, identifica dieciséis elementos de inflexión en el sistema terrestre, como las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, el permafrost, la selva amazónica y la Circulación Meridional Atlántica (CMA).

Estos elementos pueden actuar en cadena desencadenando efectos dominó capaces de acelerar procesos irreversibles en el clima y los ecosistemas.

Expertos internacionales piden acción global coordinada para afrontar la crisis climática Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Las temperaturas globales han superado el límite de 1,5 ℃ fijado por el Acuerdo de París durante un año entero, junto a olas de calor, incendios forestales, inundaciones y extremos climáticos cada vez más frecuentes.

El documento de One Earth señala que los modelos climáticos actuales no logran reflejar la complejidad del sistema terrestre: “El rápido aumento reduce el marco temporal disponible para evitar que se afiancen los procesos de autorreforzamiento”, alerta el equipo de investigación.

En ese contexto, los compromisos actuales a nivel internacional, que proyectan un calentamiento de hasta 2,8 ℃ para 2100, son considerados insuficientes por la comunidad científica.

Exministros, diplomáticos y responsables institucionales han coincidido esta semana en una mesa redonda en que la crisis climática exige respuestas globales, basadas en la ciencia y con una gobernanza sólida, para evitar un “agravamiento de las desigualdades sociales” y los conflictos derivados del calentamiento global.

El diálogo se ha celebrado en el marco de la conferencia Cassandra en Barcelona, impulsada por el centro tecnológico Eurecat, con el objetivo de analizar los principales retos sociopolíticos del cambio climático.

En el encuentro han participado el ex primer ministro de Túnez, Mehdi Jomaa; la exministra de Medio Ambiente de Marruecos, Hakima El Haité; la embajadora extraordinaria para la Diplomacia del Agua de Eslovenia, Tanja Miškova; el jefe de Relaciones Políticas de Eurecat, Richard Elelman, y la directora general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, Andrea Costafreda.

Durante la sesión, los ponentes subrayaron la necesidad de situar a las comunidades locales, la cooperación internacional y el conocimiento científico en el centro de las políticas climáticas, ante un escenario marcado por fenómenos extremos y tensiones geopolíticas crecientes.

El mes pasado fue el quinto enero más cálido documentado a nivel global, según Copernicus

El pasado mes fue el quinto enero más cálido a nivel global desde que hay registros con extremos de temperaturas contrastantes en los hemisferios norte y sur, informó esta semana el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea (UE).

El mes pasado se registró una temperatura media del aire en superficie de 12,95 °C, es decir, 0,51 °C por encima de la media de enero de 1991-2020 y 1,47 °C por encima de la media estimada de 1850-1900 utilizada para definir el nivel preindustrial, según el boletín más reciente de la institución con sede en Bonn (Alemania).

En general, enero fue solo 0,28 °C más frío que el enero más cálido jamás registrado, en 2025.

Durante la segunda mitad de enero, condiciones de frío severo afectaron a amplias zonas del hemisferio norte, incluidas América del Norte, Europa y Siberia, impulsadas principalmente por una corriente en chorro polar más ondulada de lo habitual, que permitió la entrada de aire ártico muy frío en las latitudes medias.

El mes más frío en Europa

Esto contribuyó a que Europa viviera su enero más frío desde 2010, con una temperatura media de −2,34 °C, es decir, 1,63 °C por debajo de la media de enero de 1991-2020.

Se registraron condiciones de frío generalizadas en Fennoscandia, los Estados bálticos, Europa oriental, Siberia y el centro y este de Estados Unidos.

A pesar de estos episodios de frío, las temperaturas mensuales de enero estuvieron por encima de la media en gran parte del planeta, incluidas amplias zonas del Ártico y del oeste de América del Norte.

Enero fue más húmedo de lo normal en gran parte de Europa occidental, meridional y oriental.

Las precipitaciones intensas provocaron inundaciones y daños asociados en muchas regiones, incluida la península ibérica, Italia, los Balcanes occidentales, Irlanda y el Reino Unido.

Por contra, se observaron condiciones más secas de lo normal en una amplia región de Europa central, que se extendió hacia el noreste a través de los Estados bálticos hasta Finlandia y partes del oeste de Rusia, así como en Escandinavia e Islandia.

Las anomalías más cálidas se produjeron en el Ártico, especialmente en gran parte del archipiélago ártico canadiense, la bahía de Baffin, Groenlandia y el extremo oriental de Rusia.

También se registraron temperaturas superiores a la media en el sur de América del Sur, el norte de África, Asia central y en la mayor parte de Australia y la Antártida.

Calor en el hemisferio sur

En el hemisferio sur, un calor récord alimentó condiciones extremas, incluidos incendios forestales que se intensificaron de forma dramática en la segunda mitad de enero, según destacó el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS).

Entre ellos se incluyeron incendios intensos en Australia, Chile y la Patagonia.

Las fuertes lluvias en el sur de África durante la última semana del mes provocaron a su vez graves inundaciones, especialmente en Mozambique, con un impacto catastrófico en vidas y medios de subsistencia.

La responsable estratégica para el clima del C3S, Samantha Burgess, señaló que enero “ofreció un recordatorio contundente de que el sistema climático puede, en ocasiones, generar simultáneamente tiempo muy frío en una región y calor extremo en otra”.

“Mientras las actividades humanas continúan impulsando el calentamiento a largo plazo, estos acontecimientos recientes ponen de relieve que la resiliencia y la adaptación frente al aumento de los fenómenos extremos son claves para preparar a la sociedad ante un mayor riesgo climático en el futuro”, señaló.