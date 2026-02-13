Cachorros, perritos, perro Foto: Pexels

Adoptar un cachorrito es una de las etapas más lindas de la vida: la novedad de tener una nueva mascota, verlo jugar y desenvolverse como nuevo integrante de la familia es muy divertido, pero sin embargo, requiere de algunos esfuerzos que ayudarán a su salud física y mental de adultos. Los primeros meses de un perrito son determinantes para ellos y por eso, es importante tener una guía práctica para acompañarlos adecuadamente en esta etapa.

Según especialistas en nutrición y bienestar animal de Hill’s Pet Nutrition, todas las razas atraviesan las mismas etapas de desarrollo desde el nacimiento hasta la madurez, aunque los tiempos pueden variar. En líneas generales, las razas pequeñas crecen más rápido y alcanzan la madurez antes del año, mientras que los perros de razas grandes pueden tardar hasta 18 meses en completar su desarrollo.

Cachorros, perritos, perro Foto: Pexels

En este mismo sentido, los veterinarios indican que conocer qué ocurre en cada etapa permitirá acompañar mejor a un perro y lo ayudará de forma saludable a convertirse en un adulto sano y equilibrado.

Cuáles son las etapas de desarrollo de los cachorros y cómo ayudarlos

De cero a dos semanas: adaptación y dependencia total

Durante las primeras dos semanas de vida, el cachorro depende completamente de su madre. En esta etapa duerme y mama casi todo el tiempo, puede arrastrarse para buscar calor, se acurruca junto a su madre y hermanos y abre los ojos a los 10 días, aunque si vista aún es muy débil. Es un período de crecimiento acelerado, pero con movilidad y sentidos todavía en desarrollo.

Como cuidar un perro cachorro Foto: Freepik

Tercera semana: primeros avances y estimulación

A partir de la tercera semana comienzan cambios importantes:

Empiezan a salir los dientes.

Aprende a caminar y a beber por sí solo.

Se desarrolla el sentido del olfato hacia el final de esta etapa.

En este momento, el criador suele introducir pequeñas situaciones de “estrés controlado”, como levantarlo y sostenerlo en distintas posiciones. Esto no representa un riesgo, sino que lo ayuda a acostumbrarse al contacto humano y favorece su adaptación futura a un nuevo hogar.

De las 3 a las 12 semanas: etapa clave de socialización

Este es el período más importante para el desarrollo emocional del cachorro. Ya que la socialización temprana será determinante para que en un futuro sea un perro seguro, sociable, equilibrado y muy amigable.

Cabe destacar que, a partir de la séptima semana, el cachorro ya está listo para irse a su nuevo hogar. Los expertos recomiendan que durante este periodo, comience a separarse progresivamente de su madre y hermanos para fortalecer el contacto humano, tanto con niños como con adultos. Entre la sexta y la octava semana empieza a habituarse a su nueva familia, reconociendo sonidos, olores y rutinas del hogar. Desde el primer día en casa, es clave comenzar con pautas básicas de educación.

Cachorros, perritos, perro Foto: Pexels

Adopción de un cachorro: cuándo es ideal incorporarlo al hogar

Los veterinarios recomiendan llevar al cachorro a su nueva casa entre las 8 y las 12 semanas, ya que es el momento donde -una vez activo- comienza a desarrollar un deseo fuerte por agradar y busca su lugar dentro de la familia. De hecho, es un momento ideal para enseñarle trucos y comportamientos que sean adecuados a su estilo de vida, además de sentar las bases para lo que luego será su comportamiento de adulto.

Es el momento ideal para:

Enseñarle a jugar sin morder.

Establecer límites claros y consistentes.

Reforzar conductas positivas con paciencia y constancia.

Continuar la socialización con otras personas y entornos seguros.

Los cachorros tienden a hacer más destrozo Foto: Unsplash

Claves para acompañar los primeros meses de tu perro

Para garantizar un desarrollo saludable:

Brindá una alimentación adecuada para cachorros.

Establecé rutinas claras desde el primer día.

Fomentá la socialización progresiva.

Aplicá educación positiva, sin castigos físicos.

Consultá con tu veterinario sobre calendario de vacunación y controles.

Los primeros tres meses son decisivos. Con información, paciencia y acompañamiento adecuado, tu cachorro podrá crecer seguro, sano y feliz.