Veterinario. Foto: Freepik

Entendiendo que las mascotas cada vez tienen un rol más importante dentro de las familias, una empresa prepaga concretó una nueva apuesta en innovación en salud, al ampliar su ecosistema de servicios con una propuesta de salud veterinaria para perros y gatos.

En el país, 8 de cada 10 hogares argentinos tienen mascota a perros o gatos. Y hay cada vez más productos y servicios orientados a este segmento, relevó la Agencia Noticias Argentinas.

Veterinarias tendrán prepagas Foto: Freepik.

El lanzamiento comercial será próximamente con una primera etapa para socios y nuevos socios de OMINT. Hasta el momento, existían diversas opciones de obras sociales y seguros para mascotas (perros y gatos) que funcionan mediante cuotas mensuales para poder acceder a urgencias o atención integral, consultas, vacunación y cirugías.

Entre las principales empresas se incluyen Medipet, OSPAN, Avsim, Total Pet, Iké, Sosmask y Companion, con un costo de las cuotas van de $ 41.250 por una mascota a $144 mil para cinco.

La alternativa son los seguros que les cubren la atención, y arrancan desde los $8 mil mensuales. Por ejemplo, el plan 1 cobra $ 8 mil mensuales para $ 2.140.000 de cobertura por daños y lesiones.

Los planes suelen cubrir gastos veterinarios por accidentes o enfermedades, consultas veterinarias, urgencias, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, gastos por internación, tratamientos, estudios y hasta daños causados por el animal a terceros.

Omint Mascotas se lanza en un contexto de profundos cambios demográficos y culturales en la Argentina, marcado por una baja sostenida en la natalidad y un crecimiento de los hogares que consideran a las mascotas como miembros fundamentales de la familia.

Cobertura médica para perros y gatos Foto: Freepik

Inclusión de mascotas en el sistema médico

En este escenario, surgió una oportunidad estratégica para que la compañía de medicina privada acompañe a sus actuales socios y nuevos socios con soluciones de salud que contemplen nuevas formas de vinculación, cuidado y responsabilidad.

Como hito clave de esta nueva etapa, Grupo Omint selló una alianza estratégica con OSPAN, a través de la cual Omint Mascotas brindará sus prestaciones mediante su red, garantizando calidad, y respaldo profesional desde el inicio de la operación.

OSPAN es una organización especializada en salud veterinaria que opera a través de un hospital propio de atención 24 horas y clínicas integrales —Clínica Veterinaria Panda—, brindando servicios de clínica médica, cirugía, internación, diagnóstico por imágenes y más de 25 especialidades veterinarias.

Animales; gatos; perros; veterinarios. Foto: Freepik.

Su modelo está enfocado en la medicina preventiva y en altos estándares de calidad médica. Asimismo, cuenta con una amplia red de prestadores externos, lo que le permite garantizar cobertura y acceso a servicios en múltiples puntos estratégicos.

“Estamos dando un paso relevante en nuestra estrategia de innovación y diversificación. Con Omint Mascotas ampliamos nuestra propuesta de valor y respondemos a una demanda concreta de la sociedad actual. La alianza con OSPAN nos permite lanzar este servicio con una base sólida, y los detalles comerciales serán comunicados en el lanzamiento”, afirmó Felipe Villa Larroudet, Líder de negocio en Grupo Omint a Noticias Argentinas.