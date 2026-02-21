Cómo hacer un repelente casero y natural para proteger a tus mascotas. Foto: Freepik

Tener mascotas aporta compañía y bienestar, pero también puede traer algunos inconvenientes, como la presencia de pulgas y garrapatas. Estos parásitos suelen ser difíciles de erradicar y los tratamientos comerciales pueden resultar costosos. Frente a esto, el jardinero Nicolás, conocido en Instagram como @planeta.jardin, compartió una alternativa sencilla y económica para preparar un repelente casero con plantas.

Según explicó, la ruda, la menta y la albahaca son aliadas naturales contra estos insectos. Estas plantas desprenden aceites esenciales con aromas intensos que resultan desagradables para pulgas y garrapatas. Como estos parásitos se orientan principalmente por el olfato y el calor corporal, los olores fuertes interfieren en su capacidad de detectar a los animales, ayudando a mantenerlos alejados.

La ruda, la menta y la albahaca son aliadas naturales contra estos insectos. Foto: Freepik

Cada una aporta compuestos específicos: la menta contiene mentol; la albahaca, eugenol y linalool; y la ruda, sustancias volátiles de aroma penetrante. Si bien no los eliminan por completo, funcionan como repelentes naturales y pueden utilizarse como método preventivo. Además, son fáciles de cultivar en casa, lo que las convierte en una opción accesible y al combinarlas con ingredientes básicos como bicarbonato de sodio y vinagre de manzana, el preparado potencia su efecto y se transforma en un repelente práctico para el hogar.

Cómo preparar el repelente casero

Ingredientes:

Un puñado de ruda

Un puñado de menta

Un puñado de albahaca

Agua

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

Un poco de vinagre de manzana

Un rociador

Paso a paso

Hervir las plantas en agua durante aproximadamente 15 minutos para que liberen sus aceites. Dejar enfriar la infusión. Colar el líquido y verterlo en un rociador, llenándolo hasta tres cuartos de su capacidad. Añadir el bicarbonato de sodio y luego un chorrito de vinagre de manzana. Cerrar y agitar suavemente antes de cada aplicación.

Cómo preparar un repelente casero para mascotas. Foto: Foto generada con IA

Cómo usarlo

Se puede aplicar en camas, mantas, alfombras, patios y rincones donde puedan concentrarse pulgas y garrapatas. En el hogar, puede utilizarse una o dos veces al día. El especialista también sugiere que podría rociarse sobre el pelaje de perros o gatos cada dos o tres días.

De todos modos, antes de aplicarlo directamente sobre la mascota, es importante consultar con un veterinario, especialmente si el animal tiene piel sensible, heridas o alguna condición previa.

Con esta preparación simple, es posible reforzar la prevención de manera natural y reducir la presencia de estos parásitos sin recurrir exclusivamente a productos químicos.