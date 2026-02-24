Lechuzas. Foto archivo: Universidad Nacional del Litoral.

Descubrir un nido de lechuza en el techo de casa, en un galpón o en un árbol cercano del jardín no es mal augurio o un presagio extraño como muchos creen. Si bien hay algunos mitos que sugieren que la presencia de este animal en la casa podrían atraer las malas energías, lo cierto es que la ciencia ha demostrado que son altamente positivas para la ecología.

El significado de hallar un nido de lechuza

Las lechuzas eligen cuidadosamente dónde instalarse. Buscan lugares tranquilos, con poco tránsito y buena disponibilidad de alimento. Por eso, cuando arman un nido cerca de una vivienda, suele ser porque el entorno ofrece condiciones ambientales favorables.

Nido de lechuzas

La realidad es que uno de los principales beneficios de tener estos ejemplares rondando en el hogar es el control natural de plagas. Especies como la lechuza de campanario se alimentan principalmente de roedores, insectos y pequeños animales. Una sola lechuza puede consumir cientos de ratones al año, ayudando a reducir la presencia de plagas sin necesidad de utilizar venenos o trampas.

Además, las lechuzas son consideradas bioindicadores: su presencia suele reflejar que el ecosistema mantiene cierto equilibrio. Necesitan alimento disponible, refugio seguro y niveles relativamente bajos de contaminación para reproducirse con éxito. Si eligieron tu casa o jardín para anidar, probablemente el entorno reúne esas condiciones.

lechuzas

¿Qué hacer si encontrás un nido?

Los especialistas recomiendan no intervenir ni intentar moverlo. Las lechuzas están protegidas por normativas de fauna silvestre y cumplen un rol clave en el ecosistema. Lo ideal es:

Mantener distancia y evitar ruidos fuertes cerca del nido.

No manipular pichones ni huevos.

Evitar el uso de venenos para roedores en la zona.

En la mayoría de los casos, cuando los pichones crecen y aprenden a volar, la familia abandona el nido por sí sola. Lejos de supersticiones, tener lechuzas cerca es una buena noticia: significa que la naturaleza sigue funcionando como debe y que tu hogar forma parte de ese equilibrio.

Qué hacer si encontramos un nido de lechuzas

Características principales de la lechuza