Los mejores árboles para el jardín de tu casa:

Los mejores árboles para el jardín de tu casa. Foto: Freepik.

Contar con un espacio de sombra adecuado en el jardín o en la vereda puede marcar la diferencia durante los días de calor intenso, cada vez más frecuentes en distintas regiones del país.

Sin embargo, no todas las especies arbóreas ofrecen las mismas ventajas: mientras algunas brindan un reparo eficaz, también pueden generar una gran cantidad de hojas, frutos o semillas que incrementan las tareas de limpieza.

El arce japonés es ideal para jardines pequeños y destaca por la tonalidad cambiante de sus hojas, según la época del año. Foto: Unsplash.

Al momento de elegir un árbol, no solo es relevante evaluar el tamaño que alcanzará en su etapa adulta y el tipo de sombra que proyecta, sino también el nivel de mantenimiento que demandará.

Existen especies caducifolias que pierden abundante follaje en otoño, así como otras que producen frutos carnosos o vainas que pueden ensuciar veredas y patios. En contrapartida, hay variedades que conservan buena parte de su follaje durante el año o que desprenden menos residuos vegetales, lo que facilita el cuidado del espacio.

Los árboles ideales para el jardín de tu casa

El magnolio no solo proporciona sombra, sino que también embellece el paisaje. Es una opción limpia y de crecimiento rápido. Foto: Unsplash.

Almendro : su estructura elegante y ramas extendidas crean un ambiente fresco y ordenado, ideal para espacios donde se busca sombra sin excesiva caída de hojas.

Árbol del amor : esta especie, además de proporcionar sombra, ofrece una floración primaveral de tonos rosados o lilas que le dan un toque distintivo al jardín.

Arce japonés : de crecimiento moderado y follaje compacto, es ideal para jardines pequeños. Sus hojas tienen un cambio de color atractivo según la época del año.

Ciruelo : de tamaño medio y frondosidad equilibrada, el ciruelo brinda sombra sin generar demasiados residuos vegetales.

Magnolio : con sus llamativas flores y agradable aroma, este árbol no solo proporciona sombra, sino que también embellece el paisaje. Es una opción limpia y de crecimiento rápido.

Nogal : destacado por su amplia copa y sombra generosa, el nogal es una opción perfecta para quienes buscan reparo sin la preocupación de una limpieza constante.

Olivo: conocido por su resistencia y adaptabilidad, el olivo es un árbol de follaje denso que no ensucia demasiado y tolera bien diferentes condiciones climáticas.

El olivo es un árbol de follaje denso que no ensucia demasiado y tolera bien diferentes condiciones climáticas. Foto: Unsplash.

Para quienes buscan combinar confort térmico, estética y practicidad, la planificación es clave. Seleccionar especies adecuadas al clima local y al tamaño del terreno permite lograr un equilibrio entre sombra, belleza y bajo mantenimiento, optimizando así el uso y disfrute de los espacios verdes urbanos y domiciliarios.

Tres métodos para lograr un suelo más ácido

1- Aplicación de azufre: el azufre es uno de los métodos más rápidos para reducir el pH del suelo. Funciona gracias a los microorganismos que lo convierten en ácido sulfúrico, lo que contribuye a acidificar el terreno de manera efectiva.

2- Sulfato de hierro: el sulfato ferroso no solo ayuda a reducir la alcalinidad del suelo, sino que también previene el amarillamiento de las hojas por deficiencia de hierro. Es especialmente eficaz para plantas como las camelias.

3- Uso de mantillo orgánico: es una estrategia a largo plazo que permite que el suelo aumente su acidez gradualmente. Al descomponerse materiales como agujas de pino y hojas de roble, el pH del suelo se va ajustando para favorecer a las plantas que requieren suelos ácidos.