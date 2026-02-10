Una copa amplia y frondosa que ofrece sombra y frescura:

Árbol de jacarandá. Foto: buenosaires.gob

Miles de especies de árboles existen por todo el mundo. Sin embargo, hay uno en particular que se destaca por su inigualable belleza y espectacular floración, además de brindar sombra y hacer más llevadero el verano.

Según la página Árbol Invertido, el árbol más lindo del mundo es el jacarandá que, conforme a los especialistas en botánica, es nativo de América Latina, específicamente de los bosques subtropicales y regiones templadas de países como Argentina, Bolivia y Paraguay.

En las culturas de estos países mencionados, el jacarandá es símbolo de belleza, esperanza y renovación. Las flores lilas de este árbol adornan calles y plazas, transformando el paisaje de varias ciudades de Latinoamérica con su vibrante color y fragancia.

Árbol de jacarandá en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

Cuáles son las principales características del jaarandá

Crece principalmente en climas templados y subtropicales.

Es un árbol caducifolio, pierde sus hojas antes de florecer , dejando el espectáculo floral aún más visible.

Flores de un intenso color violeta o lila que caen formando una alfombra colorida en el suelo.

Se adapta bien a suelos bien drenados y exposiciones soleadas.

Un tronco recto y corteza grisácea.

Una copa amplia y frondosa que ofrece sombra y frescura.

Si bien el jacarandá es un árbol resistente, su éxito en áreas urbanas depende de un manejo cuidadoso y de la incorporación de nuevas especies que puedan enfrentar los retos del futuro.

Sin embargo, si el espacio no es suficiente para plantar un árbol grande, hay otras alternativas como la parra, el ficus o la enredadera de jazmín. Estas especies también ayudan a filtrar el sol, generar sombra y aportar frescura, algo muy importante para el verano y las altas temperaturas.

Florece a principios de noviembre, en los últimos días del mes sus flores violetas llueven sobre veredas, plazas y techos Foto: Instagram @buenosaires.ar

Cuándo cultivar un árbol jacarandá

Los meses de calor son los ideales para cultivar este ejemplar debido a las temperaturas cálidas que favorecen su crecimiento, según detallan los expertos de Picture This.

Se puede optar por sembrar semillas o trasplantar un árbol joven, pero es clave la luz directa para estimular su floración.

Es una planta originaria de climas tropicales, pero muy adaptable, por lo que puede prosperar en climas templados.