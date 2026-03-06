Por qué los perros miran de lado Foto: Pexels

Los perros aprenden muy rápido el lenguaje de los humanos y no solamente pueden decodificar algunas palabras, sino que, además, la corporalidad juega un rol muy importante para ellos. Por eso, es muy común que inclinen la cabeza hacia un lado cuando les hablamos. Más allá de lo adorable que resulta, este gesto tiene explicación científica y no es solo “curiosidad” o una pose para derretirse de ternura.

Durante décadas, experimentos universitarios sugieren que la inclinación de cabeza de los perros no es aleatoria, sino que podría estar relacionada con la forma en que procesan información relevante de su entorno, especialmente cuando se trata de comunicación humana.

De hecho, según un estudio publicado en la revista Animal Cognition analizó el comportamiento de 40 perros mientras escuchaban a sus dueños pedirles que buscaran juguetes por nombre. Los investigadores encontraron que aquellos perros que habían aprendido el nombre de varios objetos (llamados “gifted word learners” o aprendices de palabras dotados) inclinaban la cabeza con mucha más frecuencia que los demás, sugiriendo que el gesto está vinculado con la atención y el procesamiento de estímulos significativos.

Gracias a este experimento, se pudo concluir que los perros con mayor habilidad para asociar palabras con objetos inclinaron la cabeza en alrededor del 43% de las veces, comparado con solo un 2 % en perros que no aprendían los nombres de los juguetes. Este hallazgo apunta a que el gesto podría estar relacionado con un esfuerzo cognitivo por entender lo que su dueño dice o intenta comunicar.

Por otro lado, otro estudio publicado en la revista Animals observó también este comportamiento y reveló que en algunos casos, los perros prefieren inclinar la cabeza hacia un lado en específico, demostrando que muestran dominancia de un hemisferio cerebral (izquierdo o derecho, dependiendo del caso).

Comprender el comportamiento de los perros es clave para su bienestar Foto: Unsplash

Comportamiento canino: por qué los perros inclinan la cabeza cuando sus perros les hablan

Aunque la ciencia aún no tiene una única respuesta definitiva, los veterinarios y especialistas en comportamiento canino proponen varias teorías complementarias:

Mejorar la percepción auditiva: Inclinar la cabeza puede ayudar al perro a orientar mejor sus oídos hacia la fuente del sonido, lo cual es útil cuando intenta captar palabras o entonaciones que le resultan importantes.

Ajustar la visión: En perros con hocicos largos, la posición de la cabeza podría ayudar a obtener una línea de visión más clara del rostro del dueño, facilitando la lectura de expresiones faciales.

Atención y aprendizaje: La inclinación frecuentemente ocurre cuando algo capta la atención del perro; podría ser un signo de que está tratando de procesar el mensaje que se le transmite.

En la mayoría de los casos, este gesto es normal y no debe ser tomado como un motivo de preocupación, de hecho, para muchos veterinarios es una señal de que el perro está atento y enfocado en tus palabras. Sin embargo, si la inclinación de cabeza ocurre sin razón aparente, o va acompañada de otros síntomas como desbalance o falta de coordinación, podría indicar un problema médico (como una infección del oído o desequilibrio) y conviene consultar a un veterinario.