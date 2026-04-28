Pronóstico en Santa Rosa: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Santa Rosa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm (0 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Santa Rosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Rosa
Hoy en Santa Rosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 20° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Rosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:53
|Puesta del sol
|18:35
|Horas de luz
|10h 42m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Santa Rosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Rosa?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Rosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Rosa?
El sol sale hoy en Santa Rosa a las 07:53 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Rosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Rosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Rosa?
El pronóstico para hoy en Santa Rosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Rosa?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Santa Rosa soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.
Ubicación de Santa Rosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|8°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|9°
|8°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|8°
|7°
|Noroeste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|8°
|6°
|Noroeste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|8°
|6°
|Noroeste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|8°
|6°
|Oeste 15 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|8°
|6°
|Oeste 15 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|8°
|5°
|Oeste 15 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|7°
|Oeste 16 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Oeste 13 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|14°
|14°
|Oeste 14 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|17°
|17°
|Oeste 15 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Oeste 16 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|19°
|19°
|Oeste 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|20°
|20°
|Oeste 17 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|20°
|20°
|Noroeste 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|20°
|20°
|Noroeste 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Noroeste 11 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|15°
|15°
|Norte 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Norte 15 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Norte 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|15°
|15°
|Norte 19 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|15°
|15°
|Norte 18 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|14°
|14°
|Norte 19 - 33 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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