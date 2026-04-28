Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

Si vivís en Santa Rosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Rosa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noroeste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Norte 19 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Rosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Rosa.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Santa Rosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Rosa?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Rosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Rosa?

El sol sale hoy en Santa Rosa a las 07:53 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Rosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Rosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Rosa?

El pronóstico para hoy en Santa Rosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Rosa?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Santa Rosa soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Santa Rosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Oeste 13 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 14 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Oeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Oeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Oeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Oeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Noroeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noroeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Noroeste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Norte 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Norte 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Norte 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Norte 19 - 32 km/h 0% Cubierto
23:00 15° 15° Norte 18 - 34 km/h 0% Cubierto
24:00 14° 14° Norte 19 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.