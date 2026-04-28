Hoy en Santa Rosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 20° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Rosa.