En La Pampa, el clima de la mañana presentará un cielo mayormente cubierto, aunque sin precipitaciones significativas. Con una temperatura mínima de alrededor de 7.1°C, el ambiente estará fresco, lo que se verá complementado por una leve brisa cuyo promedio de velocidad llegará a los 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las temperaturas ascenderán a un máximo de 18.4°C, con cielos que pueden aclarar parcialmente a medida que el día avance. Sin embargo, la humedad relativa será un factor a considerar, alcanzando niveles de hasta el 79%. En términos de viento, se esperan ráfagas que pueden llegar hasta los 29 km/h, por lo que se recomienda precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se avance hacia la noche, el clima se calmará progresivamente, con una disminución gradual de la velocidad del viento. Las condiciones generales serán favorables para descansar, aunque refrescará notoriamente, siendo aconsejable disponer de una prenda de abrigo extra si se permanece al aire libre.