Nevó en el desierto del Sahara. Foto: Captura

Un fenómeno climático inusual volvió a transformar el paisaje del desierto en el norte de África. Las dunas rojizas que rodean la ciudad de Ain Sefra amanecieron cubiertas por una capa de nieve, un evento extremadamente poco frecuente en esta región.

El episodio sorprendió a los habitantes de esta localidad ubicada en el borde del Desierto del Sahara. Las imágenes mostraron el contraste entre la arena roja del desierto y el manto blanco de nieve.

El fenómeno se registró durante la madrugada y la nieve permaneció durante gran parte del día antes de comenzar a derretirse.

Este tipo de eventos genera gran curiosidad científica, ya que refleja la compleja interacción entre el clima del desierto y las condiciones atmosféricas invernales.

Nevó en el desierto del Sahara. Foto: Captura

Cómo un paisaje desértico se transformó por el frío

La ciudad de Ain Sefra es conocida como la puerta de entrada al Sahara. Su entorno está dominado por dunas rojizas y extensas zonas áridas donde predominan temperaturas extremas.

Por eso, la aparición de nieve genera un contraste visual poco habitual en este ecosistema desértico. Durante el episodio, la nieve se acumuló rápidamente sobre la arena antes de comenzar a derretirse horas después.

El fenómeno modificó temporalmente el paisaje natural y atrajo la atención de residentes y observadores del clima. En este tipo de entornos, incluso pequeñas nevadas pueden alterar la dinámica térmica del suelo y la superficie arenosa.

Antecedentes de nevadas en el desierto

Aunque sorprendente, este no es el primer episodio de nieve registrado en la región. La ciudad vivió un evento similar en 2016, cuando una nevada posterior a la Navidad afectó rutas y accesos urbanos.

Al año siguiente, en enero de 2017, las dunas volvieron a cubrirse de blanco durante algunas horas. En esa ocasión, el fenómeno despertó gran curiosidad entre los habitantes, especialmente entre los niños que aprovecharon para jugar en la nieve.

Sin embargo, antes de estos eventos recientes, la última nevada significativa había ocurrido en febrero de 1979. La distancia temporal entre estos episodios refleja la excepcionalidad del fenómeno en esta región del Sahara.

Nevó en el desierto del Sahara. Foto: Captura

¿Qué tan común es la nieve en regiones desérticas?

Las nevadas en zonas desérticas son extremadamente raras, aunque no imposibles. El Desierto del Sahara presenta grandes variaciones térmicas entre el día y la noche, lo que genera condiciones climáticas complejas.

En determinadas situaciones, masas de aire frío provenientes del norte pueden avanzar sobre el desierto. Cuando estas corrientes frías coinciden con humedad suficiente en la atmósfera, pueden producir precipitaciones invernales.

Sin embargo, la combinación exacta de temperatura, humedad y circulación atmosférica necesaria para que nieve es poco frecuente. Por ese motivo, los registros de nieve en áreas saharianas suelen ocurrir solo cada varias décadas.

¿Por qué cae nieve en el Sahara?

La ubicación geográfica de Ain Sefra también influye en la aparición ocasional de nieve. La ciudad se encuentra a casi mil metros sobre el nivel del mar, una altitud elevada para un entorno desértico.

Además, está rodeada por las montañas del Atlas, que pueden favorecer la llegada de aire frío durante el invierno. En enero, las temperaturas suelen oscilar entre 6 y 12 grados Celsius, lo que indica un clima más frío que en otras zonas del Sahara.

Estas condiciones permiten que, bajo determinadas circunstancias atmosféricas, se produzcan nevadas breves. Aunque el fenómeno sigue siendo excepcional, cada episodio recuerda la complejidad climática de los desiertos y cómo incluso los ecosistemas más áridos pueden experimentar cambios sorprendentes en su paisaje natural.