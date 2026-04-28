El paisaje fue descripto por el geólogo Alfred Stelzner como “glaciares de arena”, una metáfora que refleja la magnitud y la forma de estas dunas que, además, cambian constantemente por la acción del viento. Foto: Instagram / visitcatamarca.

En el extremo oeste de Catamarca, un escenario tan imponente como poco conocido comienza a ganar protagonismo entre viajeros y aventureros. Se trata de las Dunas de Tatón, un gran sistema de médanos que rompe con la imagen tradicional del desierto y ofrece un espectáculo natural difícil de encontrar en otro lugar del planeta.

Ubicadas en las cercanías de Fiambalá, dentro del departamento Tinogasta, estas dunas se extienden como un verdadero océano de arena en plena cordillera. Lejos de los paisajes costeros, aquí la arena convive con montañas, generando un contraste visual que cautiva tanto a turistas como a especialistas.

En plena región andina, dentro del bolsón de Fiambalá, se despliega un verdadero “mar de arena” que combina médanos gigantes con cerros, cauces secos y cielos abiertos. Foto: Instagram / visitcatamarca.

El récord mundial: la impresionante altura de las dunas catamarqueñas

El dato que convierte a este destino en un fenómeno internacional es la presencia de la Duna Federico Kirbus. Con una altura cercana a los 1.230 metros desde su base, es considerada la duna más alta del mundo.

Su cima supera los 2.800 metros sobre el nivel del mar, una característica que la distingue de cualquier otro médano conocido. Esta singularidad fue observada incluso por el geólogo Alfred Stelzner, quien describió el paisaje como “glaciares de arena”, en alusión a las formas ondulantes y monumentales que adoptan las dunas.

Datos curiosos sobre el “Sahara argentino” que seguro desconocías

Las Dunas de Tatón no solo destacan por su tamaño, sino también por las experiencias que ofrecen. El terreno, complejo y cambiante, las convierte en un destino ideal para travesías en vehículos 4x4, sandboard y expediciones fotográficas.

Además de su atractivo turístico, el lugar ganó notoriedad internacional por haber sido escenario del Rally Dakar, lo que impulsó su reconocimiento como destino extremo. Foto: NA.

No es casual que hayan sido parte del recorrido del Rally Dakar, una de las competencias más exigentes del mundo. Ese antecedente consolidó su fama dentro del turismo de aventura y atrajo visitantes de distintas partes del país y del exterior.

Dónde están y cómo se pueden visitar las Dunas de Tatón

El acceso a este imponente paisaje se realiza principalmente desde Fiambalá o desde el pequeño poblado de Tatón. Debido a las condiciones del terreno, no es recomendable ingresar con vehículos convencionales, por lo que la mayoría de los turistas opta por excursiones guiadas.

Llegar a las Dunas de Tatón desde CABA implica combinar viaje largo por ruta o avión + traslado local. No es un destino de acceso directo, pero justamente eso lo mantiene poco masivo y más atractivo.

En auto:

Desde Buenos Aires hasta la zona de Fiambalá hay aproximadamente 1.200 km, unas 14 a 16 horas de viaje.

Ruta sugerida:

Tomar RN 9 hacia el norte.

Luego conectar con RN 60 rumbo a Catamarca.

Pasar por la capital provincial y continuar hacia Tinogasta.

Desde ahí seguir hasta Fiambalá y luego a Tatón.

Una vez en la zona, el acceso a las dunas requiere vehículos 4x4 o excursiones guiadas, ya que el terreno es arenoso y complejo.

En avión + traslado:

La forma más rápida de acortar el viaje:

Volar desde Buenos Aires a San Fernando del Valle de Catamarca (unas 2 horas). Desde allí manejar o contratar traslado hacia Catamarca capital. Fiambalá (5-6 horas)

Luego, al igual que en auto, el ingreso a las dunas se hace con excursiones 4x4.

El área es ideal para el turismo aventura: travesías en vehículos 4x4, sandboard y fotografía de paisajes son algunas de las actividades más elegidas.

En micro:

También podés viajar en ómnibus:

Buenos Aires - Catamarca capital (entre 14 y 16 horas)

Luego combinar con otro micro o traslado a Fiambalá

Es la opción más económica, pero también la más larga.

La zona ofrece condiciones ideales para la fotografía: la luz cambia a lo largo del día y transforma el color de la arena, generando tonos dorados, rojizos y sombras profundas que realzan la inmensidad del lugar.

Las Dunas de Tatón se consolidan como uno de los paisajes más sorprendentes del país. Foto: NA.

Las Dunas de Tatón representan una de las postales más impactantes del norte argentino. Su combinación de altura, extensión y entorno montañoso las convierte en un fenómeno geográfico excepcional.

En un país reconocido por su diversidad de paisajes, este rincón de Catamarca se posiciona como una joya aún poco explorada, capaz de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Un verdadero mar de arena en la cordillera que redefine la idea de desierto y deja una huella imborrable en quienes lo visitan.