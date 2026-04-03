El Cairo, Egipto. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Con más de 18 millones de habitantes, El Cairo enfrenta una presión urbana que ya desborda su infraestructura. En respuesta, el gobierno de Egipto impulsa un ambicioso proyecto de escala faraónica: la Nueva Capital Administrativa (NAC), una ciudad planificada desde cero a unos 45 kilómetros al este de la actual metrópolis.

Nueva Capital Administrativa de Egipto: una solución al colapso urbano de El Cairo

El desarrollo forma parte de la estrategia Egypt Vision 2030, que apunta a diversificar la economía y modernizar el país. En este caso, el objetivo es claro: descongestionar El Cairo mediante la creación de una “smart city” capaz de absorber millones de habitantes y convertirse en el nuevo núcleo financiero y político nacional.

El desarrollo forma parte de la estrategia Egypt Vision 2030, que apunta a diversificar la economía y modernizar el país. Foto: Wikipedia

Con una superficie proyectada de 725 kilómetros cuadrados, la NAC no es solo una expansión urbana, sino una reconfiguración del poder. Allí se trasladarán el Parlamento, los palacios presidenciales y al menos 18 ministerios, en una apuesta por construir un centro administrativo completamente nuevo en medio del desierto. De hecho, las primeras dependencias gubernamentales comenzaron a operar en 2023.

El diseño urbano, según datos de Arab Urban, incluye un aeropuerto internacional, barrios diplomáticos y 21 distritos residenciales. Pero más allá de la escala, el foco está puesto en la sostenibilidad: el proyecto contempla 91 kilómetros cuadrados de granjas solares y un sistema de gestión energética inteligente, claves para sostener un entorno autosuficiente en condiciones climáticas extremas.

Iconic Tower y el “Green River”: los ejes de la ciudad del futuro en el desierto

En el corazón de la ciudad se levantará el Distrito de Negocios, dominado por la imponente Iconic Tower. Construida en colaboración con la empresa china China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), esta torre alcanzará los 385 metros de altura, convirtiéndose en la más alta de África. El edificio albergará oficinas, residencias de lujo, un mercado de oro e incluso un helipuerto.

En el corazón de la ciudad se levantará el Distrito de Negocios, dominado por la imponente Iconic Tower. Foto: Unsplash

Pero quizás el elemento más singular de la NAC sea su eje verde: el “Green River”. Según un informe de la Universidad de Al-Azhar, este corredor funcionará como un “oasis urbano” con 10 kilómetros en su primera etapa, con la meta de extenderse hasta los 35 kilómetros. Este río artificial, alimentado por aguas residuales tratadas, será clave para mitigar el impacto climático, regular la temperatura y mejorar la calidad del aire.

La infraestructura de la nueva ciudad también incluye una red de transporte avanzada (con monorraíl y tren eléctrico hacia El Cairo), espacios religiosos monumentales como la Mezquita de Al-Fattah Al-Alim y la Catedral de la Natividad, además de centros educativos, hospitales, hoteles de lujo y parques temáticos.

La infraestructura de la nueva ciudad también incluye una red de transporte avanzada con monorraíl y tren eléctrico hacia El Cairo. Foto: Unsplash

En un entorno hostil dominado por la arena, la NAC apuesta por un modelo urbano resiliente: espacios verdes que actúan como filtros ambientales, sistemas de drenaje preparados para inundaciones y un diseño centrado en el peatón.

La intención es clara: elevar la calidad de vida y anticiparse a los desafíos del crecimiento demográfico y la crisis climática. Así, Egipto ensaya una respuesta radical a sus tensiones urbanas, con una ciudad que no solo busca descongestionar el presente, sino también redefinir el futuro.